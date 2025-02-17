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消委會抽濕機推介2025丨14款抽濕機大比拼　10款4星或以上高分之選最平$2980　Panasonic/東芝/三菱上榜

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【消委會/消委會抽濕機評測/空氣淨化/電費/性價比】消委會今日（17日）公布了對市面14款抽濕機的測試，發現在不計算空氣淨化功能下，有三款獲4.5星，當中包括LG、東芝及開利，另外亦有7款獲4星，當中最平僅$2980。消委會測試亦發現，抽濕機電費較高的樣本與最低的樣本之間差距約可達54%。

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消委會是次測試的14款抽濕機，其中8款具備「HEPA」過濾器作空氣淨化，售價由$3698元至$7580元，當中6款的「HEPA」過濾器屬基本配件，2款則需額外選購或屬免費贈品；其餘6款樣本，不具淨化功能，售價由$2400元至$3998元。

消委會抽濕機2025丨 10款4星或以上高分之選 

在不計算空氣淨化功能下，$7090元的LG、$5180元的東芝及$4930元的開利，皆獲得最高的4.5星。至於計算空氣淨化功能下，聲寶、Panasonic、東芝、開利皆獲4星。

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  • 聲寶 $5280 不計空氣淨化功能:4星  空氣淨化功能:  4星
  • Panasonic $7580 不計空氣淨化功能:4星  空氣淨化功能:  4星
  • 東芝 $5180 不計空氣淨化功能 :4星半 空氣淨化功能:  4星
  • 開利 $4930 不計空氣淨化功能 :4星半 空氣淨化功能:  4星
  • 豐澤牌$3698 不計空氣淨化功能 :4星  空氣淨化功能:  3星半
  • LG $7090 不計空氣淨化功能 :4星半 空氣淨化功能:  3星
  • 三菱重工 $4780 不計空氣淨化功能 :4星  空氣淨化功能:  3星
  • TCL $2980 4星
  • 飛利浦$3998 4星 
  • 樂信牌$3580 4星

消委會.抽濕機丨性價比高抽濕機

除此之外，消委會亦提醒抽濕機濾網成本不容忽視，以首5年來看，東芝TOSHIBA的濾網費用總計便高達$3510；而LG的濾網費用總計則為$2150。

消委會對抽濕機電費估算

電費方面，消委會假設這些抽濕機每年運行450小時（此數字指的是抽濕運轉時間，並不包括僅送風的時段），即每年使用約90天，每次運行5小時，若以每度電$1.7計算，電費最高的樣本較最低的可高出約54%。如聲寶SHARP、Panasonic、東芝TOSHIBA及LG，每年的電費估算範圍在$194至$218之間；抽濕 量較低的樣本如開利Carrier、豐澤牌Fortress、飛歌PHILCO、三菱重工MHI、TCL、飛利浦PHILIPS、樂信牌Rasonic、惠而浦Whirlpool、VINO及伊瑪Imarflex，每年估算電費由$127至$196不等。

抽濕機使用7大貼士

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