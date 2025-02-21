消委會抽濕機推介2025丨14款抽濕機大比拼Panasonic/東芝/三菱上榜　10款4星或以上高分之選最平$2980

▲ 消委會抽濕機推介：

【消委會抽濕機2025/消委會抽濕機測試結果】2025年消委會抽濕機報告出爐！消委會今日（17日）聯同機電工程署公布，就市面14款抽濕機抽濕效能、能源效率及空氣淨化表現等進行評測，其中LG、東芝及開利獲4.5星，抽濕機電費較高的樣本與最低的樣本之間差距約可達54%。

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今次消委會抽濕機報告測試涵蓋市面上14款壓縮式抽濕機，其中聲寶SHARP、Panasonic、東芝TOSHIVA等8款抽濕機具HEPA過濾器作空氣淨化功能，售價由$3,698至$7,580不等；當中6款抽濕機HEPA過濾器屬基本配件，另外2款則需額外選購或屬免費贈品；其餘6款抽濕機樣本，則並不具淨化功能，售價由$2,400至$3,998不等。

消委會抽濕機2025丨14款抽濕機名單一覽

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消委會抽濕機2025丨消委會評測14款抽濕機（排名不分先後）

消委會抽濕機推介丨1.東芝TOSHIBA（RAD-DIA17HK）售價：$5,180

消委會抽濕機推介丨2.開利Carrier（DC-22VSB）售價：$4,930

消委會抽濕機推介丨3.LG（MD19GQCE0）售價：$7,090

消委會抽濕機推介丨4.聲寶SHARP（DW-S27FA-W） 售價：$5,280

消委會抽濕機推介丨5.松下Panasonic（F-YAV28H） 售價：$7,580

消委會抽濕機推介丨6.TCL（DE 6LE） 售價：$2,980

消委會抽濕機推介丨7.飛利浦PHILIPS（DE3223/30） 售價：$3,998

消委會抽濕機推介丨8.樂信牌Rasonic（RPD-YG20U）售價：$3,580

消委會抽濕機推介丨9.惠而浦Whirlpool （DS202NF）售價：$3,490

消委會抽濕機推介丨10.VINO（VD15A-FA4A）售價：$2,400

消委會抽濕機推介丨11.伊瑪imarfles（IDH-2012L）售價：$$2,699

消委會抽濕機推介丨12.豐澤牌fortress（FDHA25DC24）售價：$3,698

消委會抽濕機推介丨13.飛歌PHILCO（PDA240UVX）售價：$4,898

消委會抽濕機推介丨14.三菱重工MHI（MDC20W-H）售價：$4,780

消委會抽濕機2025丨 10款抽濕功能達4星或以上 東芝/Panasonic/SHARP上榜

消委會抽濕機報告中顯示，今次測試中在不計算空氣淨化功能下，合共有3款抽濕機獲最高4.5星評分，當中包括LG（MD19GQCE0）、東芝TOSHIBA（RAD-DIA17HK）及開利Carrier（DC-22VSB）；而計算空氣淨化功能下則有8款獲4星評分，品牌包括聲寶SHARP、Panasonic、東芝、開利等等。

消委會抽濕機2025丨3款獲最高4.5星評分抽濕機（不計算空氣淨化功能）

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消委會抽濕機推介丨1.東芝TOSHIBA（RAD-DIA17HK）售價：$5,180

消委會抽濕機推介丨2.開利Carrier（DC-22VSB）售價：$4,930

消委會抽濕機推介丨3.LG（MD19GQCE0）售價：$7,090

消委會抽濕機2025丨7款獲4星評分抽濕機（計算空氣淨化功能）

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消委會抽濕機推介丨1.聲寶SHARP（DW-S27FA-W） 售價：$5,280

消委會抽濕機推介丨2.東芝TOSHIBA（RAD-DIA17HK） 售價：$5,180

消委會抽濕機推介丨3.松下Panasonic（F-YAV28H） 售價：$7,580

消委會抽濕機推介丨4.開利Carrier（DC-22VSB） 售價：$4,930

消委會抽濕機推介丨5.TCL（DE 6LE） 售價：$2,980

消委會抽濕機推介丨6.飛利浦PHILIPS（DE3223/30） 售價：$3,998

消委會抽濕機推介丨7.樂信牌Rasonic（RPD-YG20U）售價：$3,580

消委會抽濕機2025丨抽濕機HEPA濾網影響抽濕效能 更換濾網成本可達$3,510

消委會指出，HEPA過濾器使用與否，對於抽濕機效能有明顯影響。以LG及三菱重工MHI抽濕機測試報告為例，添加HEPA濾網後，兩者每日抽濕量分別下降18.4%和30.1%，能源效率亦降低26.2%及40.7%，相對年電費增加10.6%至18.3%，消委會建議廠商應明確標示安裝濾網前後的效能差異，方便供消費者參考。

除此之外，抽濕機濾網成本不容忽視，以首5年測試來看，東芝TOSHIBA抽濕機濾網費用總計高達$3,510；LG抽濕機濾網費用總計則為$2,150，而聲寶SHARP抽濕機卻因濾網壽命可達10年，因此前5年支出為零。

消委會抽濕機2025丨消委會估算抽濕機電費 產品差異可達54%

電費方面，消委會假設14款抽濕機每年抽濕運轉450小時，該數字包含抽濕運轉時間，並不包括僅送風時段，每年使用約90天、每次運行5小時，若以每度電$1.7計算，電費最高抽濕機、較最低抽濕機電費可相差約54%。

其中聲寶SHARP、Panasonic、東芝TOSHIBA及LG抽濕機，每年電費估算範圍約$194至$218；抽濕量較低抽濕機開利Carrier、豐澤牌Fortress、飛歌PHILCO、三菱重工MHI、TCL、飛利浦PHILIPS、樂信牌Rasonic、惠而浦Whirlpool、VINO及伊瑪Imarflex，每年估算電費由$127至$196不等。

消委會抽濕機2025丨消委會建議3大抽濕機選購貼士

消委會建議大眾選購抽濕機時，可關鍵要素，以確保設備符合需求：

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消委會抽濕機選購貼士丨1.符合本地規格

避免於網絡商店購買不符合當地標準的抽濕機。

避免於網絡商店購買不符合當地標準的抽濕機。 消委會抽濕機選購貼士丨2.考慮居住環境

居住空間較大或處於潮濕環境，例如靠近海邊，建議選擇抽濕能力較強型號，可令抽濕效率更快。

居住空間較大或處於潮濕環境，例如靠近海邊，建議選擇抽濕能力較強型號，可令抽濕效率更快。 消委會抽濕機選購貼士丨3.考慮產品性能

選擇壓縮式抽濕機時，應查閱產品抽濕效能是否較以往有所改善，機電署於2021年12月更新了抽濕機能源效益標籤標準，消委會之後對2025年及2023年市場樣本抽濕測試結果進行比較，結果發現相同類型抽濕機雖然於標準環境下每日抽濕量相似，但測試樣本平均能源效率有所提升，抽濕性能亦有所進步。

消委會抽濕機2025丨使用抽濕機7大安全貼士

消委會分享使用抽濕機7大使用貼士：

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消委會抽濕機7大使用貼士丨1.抽濕機出現異常應停止使用

抽濕機如果有不正想現象，例如出現異常聲音、異味或機器過熱等，應立即停止使用。

消委會抽濕機7大使用貼士丨2.定期清理及更換過濾器

用戶應根據說明書安裝可配備HEPA過濾器作空氣淨化的抽濕機的過濾器，必須適時清潔及更換過濾器，用戶清潔過濾器的塵埃時，應使用軟刷或吸塵器。

消委會抽濕機7大使用貼士丨3.定期清洗抽濕機盛水器及隔塵網

用戶應定期清洗抽濕機的盛水器及隔塵網，避免細菌滋生及塵埃積聚妨礙散熱，清洗及待乾才放回。

消委會抽濕機7大使用貼士丨4.擺放在平穩地方

抽濕機應擺放在平穩的地方，以免傾側翻倒。

消委會抽濕機7大使用貼士丨5.注意使用位置

不應於浴室使用抽濕機。

消委會抽濕機7大使用貼士丨6.注意使用安全

避免於無人看管或晚上睡覺時使用抽濕機，不使用抽濕機時，應將電源關掉。部分抽濕機型號設有定時關機功能可供善用，避免抽濕機開機時間過長或忘記關機。

消委會抽濕機7大使用貼士丨7.使用乾衣功能時應注意安全

乾衣時切勿把衣服遮蓋抽濕機出入風口，以免導致通風不良而出現過熱。切勿將未完全扭乾仍在滴水的衣服，放置在抽濕機的上方進行乾衣抽濕，以免水滴流入機內構成危險。

資料來源：消委會、機電工程署

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