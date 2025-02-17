消委會自攜杯｜McCafe以紙杯制作飲品再倒入自攜杯　消委會促檢討運作

▲ 消委會派出神秘顧客實測以自攜杯購買外賣飲品，圖為消委會總幹事黃鳳嫺。（梁偉榮攝）

市民「減廢」意識日漸提高，不少會使用自攜杯購買外賣飲品，部分商戶亦提供誘因，鼓勵更多消費者使用自攜杯。

消委會派員以神秘顧客身分到全港20間售賣即製咖啡及手搖飲品的商戶，實試以自攜杯購買外賣飲品，結果發現有商戶在製作飲品的過程中，會先使用外賣杯盛載飲品或冰粒，未能真正「走即棄」；亦有商戶向使用自攜杯的消費者提供優惠，惟店員錯誤收取正價，甚至聲稱沒有提供相關優惠。

消委會實試員於去年11至12月期間，以一般消費者身分先後到訪 20間售賣即製飲品的商戶位於不同地區的各3間分店，並以自攜杯購買外賣飲品，合共進行了60 次實試。其中 10 間商戶有售賣即製咖啡，另外 10 間則售賣手搖飲品。

消委會指，Circle K有提供即製咖啡的便利店，實試員於其中 2 次實試中均因為自攜杯杯身過高，未能直接放置於咖啡出口處下方，而需使用即棄紙杯盛載，而店內亦缺乏相關資訊提醒消費者。相比之下，7Cafe同樣售賣即製咖啡的便利店，則分別在社交平台及部分分店展示自攜杯高度與容量的資訊，例如杯身高度不超過15厘米等，讓消費者在購買前能獲得清晰指引，消委會形容做法可取。

另外，實試員在麥當勞McCafe不同分店進行3次實試中，均按指示在櫃檯下單時先向店員表明使用自攜杯，並將自攜杯交予店員。然而 3 間分店的店員均先用外賣紙杯製作飲品，完成後才將飲品倒進實試員的自攜杯內，未能真正達到「走即棄」，亦有違其集團「綠色營運」理念和宣傳，消委會對此深感失望。另外，1間有即製咖啡出售的便利店亦有類似情況，其中 1 次實試員購買凍咖啡時，店員表示冰粒已預先盛載於附有杯蓋的膠杯內，於是將膠杯內的冰粒倒入自攜杯後才開始製作凍咖啡。

其中 11 間商戶有向使用自攜杯的消費者提供優惠，其中Pret A Manger分別在官方網站及店內餐牌均列明使用自攜杯可扣減$5的連鎖咖啡店，其中1 次實試時店員卻收取了原價，實試員檢查單據後向店員查詢，店員隨即表示當刻忘記在收銀系統輸入優惠，並即場以現金退回差額。The Coffee Academics亦在官網列明自攜杯可減$3的咖啡店，其中1次店員亦收取正價，並表示公司無提供自攜杯優惠。

商戶其後回覆消委會時指，可能是新入職及兼職員工未完全了解公司政策及優惠，承諾會加強培訓，避免同類情況再次發生。消委會樂見有更多商戶提供自攜杯優惠，推動消費者支持「走即棄」文化，但商戶應加強宣傳，及確保前線員工清楚了解相關優惠及執行細節，相信會有更多消費者會改變其購買飲品的習慣，令全民「走即棄」事半功倍。

消委建議消費者先瀏覽商戶的官方網站或社交媒體平台，獲取有關該商戶對於使用自攜杯的限制及政策；按飲品類型帶備合適的自攜杯，特別留意自攜杯的容量與高度，以免飲品過滿而溢出造成浪費，或因杯身過高而未能放在飲品機下方。若商戶有提供自攜杯優惠，消費者在下單後應檢查單據，若被多收費用應即時向店員提出。