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北上睇牙｜內地連鎖牙科「福斯曼」突全國結業　苦主數以千計料港人亦中伏

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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內地連鎖牙科診所福斯曼突全國執笠，多間診所人去樓空。

【福斯曼／執笠／結業潮／牙科診所／北上睇牙】不少港人會選擇北上睇牙，不過近日內地知名連鎖牙科診所「福斯曼」就被爆出現資金鏈斷裂問題，多間門診人去樓空，預計受影響的患者數以千計，遍布北上廣深，可能亦有港人中伏。

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綜合《21世紀經濟報道》、《南方日報》等內地媒體報道，在2月7日，有在廣州福斯曼門店進行牙齒矯正的顧客收到了無法覆診的訊息，該則訊息表示：

廣州齊遇口腔門診部（福斯曼）總部出現經營困難，拖欠員工三個多月工資，員工催促多次未果……因單位長期拖欠房租而被解約，導致員工被拒之門外，無法回店覆診患者。

內媒派記者前往廣州購書中心門店進行了解，結果發現大門前已拉上警戒線，板上貼著一份《告示》，表示「廣州齊遇口腔門診部有限公司『福斯曼口腔』已解除租約。如您有尚未完成的治療項目，請及時與福斯曼口腔聯絡人進行協商處理，以免造成損失。」隨後，內媒記者試圖與告示上的劉先生聯繫，電話卻始終無人接聽；走廊上還有福斯曼的大幅廣告，但根據附近商家的說法，這家門診自農曆新年後便沒有再營業。

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福斯曼執笠｜多間門診倒閉　苦主追訴無門

除了廣州外，全國各地包括上海、成都、深圳、北京、廣州、武漢、西安等地的患者，紛紛反映福斯曼門店自2月5日起就已倒閉失聯，他們無法聯繫到主治醫生，覆診之路隨之中斷。患者除了遭受經濟損失，還有可能因為無法定期覆診、治療中斷而導致牙齒問題惡化（如植體暴露、矯正反彈、牙齒變形等），直接損害身心健康。

據報，有網民求助稱「我交了近6萬元的治療費，後續治療如何繼續？」，指出自己和孩子分別於2022年及2024年在一家福斯曼口腔進行牙齒矯正治療，各預付了27800元診療費。而根據患者溝通群的統計結果，廣州已有超過200名患者受到影響。結合北京、深圳、上海等地的情況，以及可能存在的未被統計到的患者，受影響的患者人數可能已超過千人。

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福斯曼執笠｜創辦人回應

福斯曼創辦人及關聯企業法人徐志岩，於周六（15日）表示「差不多還有幾天就能收尾解決完了，資金也放在一個安全的帳戶裡給大家留著。（可以說），包括原有患者安置等問題，已經妥善地解決了90%，基本上是沒有太多（資金）缺口了。」

但他又指：「（若想拿回來錢）很難，我只能說很難，因為公司資金鏈斷了，我也是被騙的。我投資協議已經簽了，歷時接近半年，原件也有，全部簽完了，具有法律效應的，還有違約責任的。（但）最後（投資機構）不投了。」

值得留意的是，福斯曼員工面臨欠薪困境之時，多家門店在2024年底至2025年初期間仍在持續接收新患者。隨著資金周轉問題的加劇，這部分已繳費患者的退款訴求恐怕變得愈發渺茫。

據公開資料顯示，福斯曼成立於2020年初，主打牙齒隱形矯正，成立後急速發展成全國口腔連鎖品牌，主要業務覆蓋國內一二線城市。

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北上睇牙雖然價錢比香港便宜，但需慎選診所及醫生。《東張西望》就曾報道一宗港人北上深圳睇牙卻弄巧反拙的個案，事主王小姐疑似遇上無良牙醫，令她前後杜了9次牙根，仍未能解決問題，甚至在進食期間出現甩牙情況。

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資料來源：《21世紀經濟報道》、《南方日報

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