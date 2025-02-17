  • 19°C
香港時間：2025217日 (一) 20:23

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

哪吒2︱《哪吒2》票房120.5億躋身全球票房榜第十位　導演餃子棄醫從畫成大導演

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

《哪吒之魔童鬧海２》於大年初一上映至今熱度不減，氣勢銳不可擋的，有望衝擊全球票房前5。

【哪吒之魔童鬧海 / 哪吒 / 周星馳 / 喜劇之王／獅子王】内地導演餃子（本名楊宇）憑動畫電影《哪吒之魔童降世１》以及續作《哪吒之魔童鬧海２》創下了逾170億（人民幣，下同）票房記錄，當中《哪吒之魔童鬧海２》的全球票房（含預售）更是突破120.52億元（截至2月17日），成為唯一一套進佔全球票房榜前十的非荷里活電影。

《哪吒之魔童鬧海２》成功擊敗曾位居全球票房榜第十名的電影《獅子王》（The Lion King），的總票房120.51億，相信隨著《哪吒之魔童鬧海２》在香港與國際市場的陸續上映，有望衝擊其全球票房全球票房榜前五！

這位集編輯及導演於一身「餃子」，憑藉過人的才華而迅速成為不少人的偶像。事實上，這位名利雙收的「鬼才」導演的動畫創作生涯並非一帆風順。

九龍城寨之圍城︱林峯入圍爭金像獎影帝　古天樂帶隊往東京謝票

哪吒2｜為夢棄醫從畫　靠「啃」母親退休金維持

動畫《哪吒》系列導演餃子出生於四川省瀘州市，並畢業於是四川大學華西藥學院，儘管藥劑學畢業的他，其實在大三時就接觸3D動畫製作並產生濃厚興趣，所以在畢業后餃子也毅然決然跨行，投入了一家廣告公司。

但不久，他便選擇辭職並隱居家裏三年半創作個人作品，期間餃子蝸居在狹小的出租屋自學3D動畫，並靠著母親每月1,000元的退休金而維持生活。這一決定並不被外界人看好，認爲他是「啃老」不誤正業。

2008年，餃子推出由一人獨自製作的動畫短片《打，打個大西瓜》，動畫以反戰爲題材，其獨特的風格、犀利的諷刺和精良的製作獲網友讚為「華人最牛原創動畫短片」，並斬獲海內外30多個專業獎項，餃子亦因此獲「鬼才導演」 的稱號。

點擊圖片放大
+3
+2

哪吒2｜蟄伏十年只為磨一劍　

蟄伏10年的餃子，在2019年以驚世之作《哪吒之魔童降世１》一舉打破中國動畫電影票房紀錄，成爲内地首部票房破50億的動畫電影。

其電影的成功離不開母親的支持，更離不開「鬼才」導演對傳統神話故事的大膽創新，將哪吒塑造成一個頑皮，愛惡作劇、脾氣暴躁但內心坦誠又熾熱的形象，影片中主角哪吒一句「我命由我不由天」的臺詞更是深入人心，臺詞「打破成見，做自己的英雄」似乎是餃子對他人成見的回應。

此外，餃子亦大方回應稱，為向周星馳致敬，《哪吒之魔童降世１》片中出現大量周星馳電影的情節及經典對白，例如《喜劇之王》「演員的自我修養」、《唐伯虎點秋香》的「還原靚靚拳」、《功夫》的「如來神掌」。

點擊圖片放大
+5
+4

哪吒2｜上映至今氣勢銳不可擋　有望衝擊全球票房榜前十

《哪吒之魔童鬧海２》於大年初一上映至今熱度不減，氣勢銳不可擋的，連連打破内地票房紀錄，導演餃子更是成功躋身内地導演票房榜榜首，超越徐克、陳思誠、張藝謀等資深導演。

當中《哪吒之魔童鬧海２》的全球票房（含預售）更是突破120.52億（截至2月17日），成為唯一一套進佔全球票房榜前十的非荷里活電影，成功擊敗曾位居全球票房榜第十名電影《獅子王》（The Lion King）的總票房120.51億，相信隨著《哪吒之魔童鬧海２》在香港與國際市場的陸續上映，有望衝擊其全球票房全球票房榜前五！

《九龍城寨之圍城》14項 《爸爸》11項

臨時決鬥︱梁詠琪包場與《反起跑線聯盟》好友睇戲　Gigi提醒胡子彤準備短褲仔謝票

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
多職媽媽｜阿姨徐蒨駖坦承婆媳兩代育兒方法大不同　交女兒給奶奶照顧首要學懂放手

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

相關文章

金像獎2025提名名單︱《破·地獄》共18項提名稱冠　《九龍城寨之圍城》14項 《爸爸》11項
15:30 2025/02/14
金像獎2025提名名單︱《破·地獄》共18項提名稱冠　《九龍城寨之圍城》14項 《爸爸》11項
美國隊長4︱新美國隊長裝備全面升級　拆解Red Hulk力量究竟有幾強
15:22 2025/01/24
美國隊長4︱新美國隊長裝備全面升級　拆解Red Hulk力量究竟有幾強
電影票房2024｜香港電影總票房較前年下跌5.9%　港片收入自04年起首度高於荷里活片
17:36 2025/01/02
電影票房2024｜香港電影總票房較前年下跌5.9%　港片收入自04年起首度高於荷里活片

你可能感興趣

金像獎2025提名名單︱《破·地獄》共18項提名稱冠　《九龍城寨之圍城》14項 《爸爸》11項
15:30 2025/02/14
金像獎2025提名名單︱《破·地獄》共18項提名稱冠　《九龍城寨之圍城》14項 《爸爸》11項
美國隊長4︱新美國隊長裝備全面升級　拆解Red Hulk力量究竟有幾強
15:22 2025/01/24
美國隊長4︱新美國隊長裝備全面升級　拆解Red Hulk力量究竟有幾強
電影票房2024｜香港電影總票房較前年下跌5.9%　港片收入自04年起首度高於荷里活片
17:36 2025/01/02
電影票房2024｜香港電影總票房較前年下跌5.9%　港片收入自04年起首度高於荷里活片
娛樂人物職業 演員 網絡熱話 周星馳 動畫片 導演 電影

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

王祖藍李亞男︱王祖藍拍片突然宣布「10年的婚姻結束了」　李亞男：這個結局反差也太大了吧
王祖藍李亞男︱王祖藍拍片突然宣布「10年的婚姻結束了」　李亞男：這個結局反差也太大了吧
急症室最長等候時間（02月17日 時間16:05）
急症室最長等候時間（02月17日 時間16:05）
金賽綸逝世︱「最美童星」金賽綸陳屍家中終年24歲　當童星養家受校園霸凌　與金秀賢親密照掀熱話
金賽綸逝世︱「最美童星」金賽綸陳屍家中終年24歲　當童星養家受校園霸凌　與金秀賢親密照掀熱話
金賽綸｜韓國「最美童星」金賽綸　驚爆家中離世年僅24歲　曾因酒駕形象受創
金賽綸｜韓國「最美童星」金賽綸　驚爆家中離世年僅24歲　曾因酒駕形象受創
派帽疑雲｜29歲前度閃嫁董事2個月火速造人成功　李日朗剃頭出家盼走出情傷
派帽疑雲｜29歲前度閃嫁董事2個月火速造人成功　李日朗剃頭出家盼走出情傷