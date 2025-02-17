哪吒2︱《哪吒2》票房120.5億躋身全球票房榜第十位　導演餃子棄醫從畫成大導演

▲ 《哪吒之魔童鬧海２》於大年初一上映至今熱度不減，氣勢銳不可擋的，有望衝擊全球票房前5。

【哪吒之魔童鬧海 / 哪吒 / 周星馳 / 喜劇之王／獅子王】内地導演餃子（本名楊宇）憑動畫電影《哪吒之魔童降世１》以及續作《哪吒之魔童鬧海２》創下了逾170億（人民幣，下同）票房記錄，當中《哪吒之魔童鬧海２》的全球票房（含預售）更是突破120.52億元（截至2月17日），成為唯一一套進佔全球票房榜前十的非荷里活電影。

《哪吒之魔童鬧海２》成功擊敗曾位居全球票房榜第十名的電影《獅子王》（The Lion King），的總票房120.51億，相信隨著《哪吒之魔童鬧海２》在香港與國際市場的陸續上映，有望衝擊其全球票房全球票房榜前五！

這位集編輯及導演於一身「餃子」，憑藉過人的才華而迅速成為不少人的偶像。事實上，這位名利雙收的「鬼才」導演的動畫創作生涯並非一帆風順。

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哪吒2｜為夢棄醫從畫 靠「啃」母親退休金維持

動畫《哪吒》系列導演餃子出生於四川省瀘州市，並畢業於是四川大學華西藥學院，儘管藥劑學畢業的他，其實在大三時就接觸3D動畫製作並產生濃厚興趣，所以在畢業后餃子也毅然決然跨行，投入了一家廣告公司。

但不久，他便選擇辭職並隱居家裏三年半創作個人作品，期間餃子蝸居在狹小的出租屋自學3D動畫，並靠著母親每月1,000元的退休金而維持生活。這一決定並不被外界人看好，認爲他是「啃老」不誤正業。

2008年，餃子推出由一人獨自製作的動畫短片《打，打個大西瓜》，動畫以反戰爲題材，其獨特的風格、犀利的諷刺和精良的製作獲網友讚為「華人最牛原創動畫短片」，並斬獲海內外30多個專業獎項，餃子亦因此獲「鬼才導演」 的稱號。

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哪吒2｜蟄伏十年只為磨一劍

蟄伏10年的餃子，在2019年以驚世之作《哪吒之魔童降世１》一舉打破中國動畫電影票房紀錄，成爲内地首部票房破50億的動畫電影。

其電影的成功離不開母親的支持，更離不開「鬼才」導演對傳統神話故事的大膽創新，將哪吒塑造成一個頑皮，愛惡作劇、脾氣暴躁但內心坦誠又熾熱的形象，影片中主角哪吒一句「我命由我不由天」的臺詞更是深入人心，臺詞「打破成見，做自己的英雄」似乎是餃子對他人成見的回應。

此外，餃子亦大方回應稱，為向周星馳致敬，《哪吒之魔童降世１》片中出現大量周星馳電影的情節及經典對白，例如《喜劇之王》「演員的自我修養」、《唐伯虎點秋香》的「還原靚靚拳」、《功夫》的「如來神掌」。

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哪吒2｜上映至今氣勢銳不可擋 有望衝擊全球票房榜前十

《哪吒之魔童鬧海２》於大年初一上映至今熱度不減，氣勢銳不可擋的，連連打破内地票房紀錄，導演餃子更是成功躋身内地導演票房榜榜首，超越徐克、陳思誠、張藝謀等資深導演。

當中《哪吒之魔童鬧海２》的全球票房（含預售）更是突破120.52億（截至2月17日），成為唯一一套進佔全球票房榜前十的非荷里活電影，成功擊敗曾位居全球票房榜第十名電影《獅子王》（The Lion King）的總票房120.51億，相信隨著《哪吒之魔童鬧海２》在香港與國際市場的陸續上映，有望衝擊其全球票房全球票房榜前五！

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