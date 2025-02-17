好去處｜GO OUT FEST首引入香港 西沙GO PARK朝聖期間限定打卡裝置

▲ 西沙GO PARK與日本戶外界雜誌的GO OUT Hong Kong攜手合作，於2月21日至3月16日破天荒把日本露營音樂祭GO OUT JAMBOREE概念首次引入香港，盛大首辦 「GO OUT FEST @西沙GO PARK」！

初春漸近，山友蠢蠢欲動，新鴻基地產發展有限公司旗下全新開幕的西沙GO PARK將與源自日本戶外界聖經雜誌的GO OUT Hong Kong攜手合作，破天荒把日本露營音樂祭GO OUT JAMBOREE概念首次引入香港。

「GO OUT FEST @西沙GO PARK」將於2月21日至3月16日盛大首辦，透過五感（視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺）探索大自然的無限可能性。除了有日本山友必拍的標誌性「GO OUT」大字及木屋等打卡裝置，以及大受日本戶外媒體歡迎的插畫家大西土夢(Tomu Ohnishi @tomu_illust)的香港作品展外，同場更一連4個星期（逢週五、六及日）呈獻2大主題的戶外潮流文化市集「We Love Pets & Nature」及「Car Camping & Outdoor Life」，近20個參展單位涵蓋戶外裝備、汽車改裝服務、品味咖啡及寵物用品等，加上一系列話玩就玩的戶外創意工作坊，今個春天齊來與家人、朋友和毛孩盡情享受山友界至Hit盛事！

▲ 西沙GO PARK將匯聚近20個大人氣參展單位，涵蓋戶外裝備、汽車改裝服務、品味咖啡及寵物用品等，分享最潮戶外生活文化趨勢。

西沙GO PARK以無邊無際的山巒和海浪美景聞名，為了營造極致的視覺和聽覺體驗，GO OUT Hong Kong在中央廣場和2樓觀景台打造了極具標誌性又融入自然的3大打卡裝置，當中包括日本GO OUT活動定必出現的逾1米高「GO OUT」巨型英文字母擺設、車營桌椅等裝備齊全的至潮日系露營戶外場景，以及充滿山林風味的特製小木屋GO OUT HUB，讓大家在群山環繞的無敵海景中，一邊耳聽自然天籟，一邊欣賞無可比擬的大自然環境，Chill住打卡Day Camp式露營體驗，用鏡頭記錄愉悅時光。

以日本GO OUT主辦的TOKYO OUTDOOR SHOW及GO OUT JAMBOREE中的MARKET VILLAGE為藍本，西沙GO PARK將由2月21日至3月16日一連4個星期逢週五、六及日，匯聚近20個大人氣參展單位，涵蓋戶外裝備、汽車改裝服務、品味咖啡及寵物用品等，在2大主題期間跟大家分享最潮的戶外生活文化趨勢。

此外，西沙GO PARK積極推廣人寵共融的生活文化，廣闊的戶外綠化空間及寵物公園等設施一躍成為寵主遊樂熱點，市集首2個星期（2月21日至3月2日逢週五、六及日）更將以「We Love Pets & Nature」為主題，向愛寵之人推介戶外及室內最Hit的寵物商品、衣飾和美食，和毛孩們一起回歸自然之樂；而之後2個星期（3月7日至16日逢週五、六及日）則以「Car Camping & Outdoor Life」為賣點，引入個人化汽車改裝服務及汽車露營戶外裝備，全面滿足熱愛駕駛出走戶外的山友！

▲ GO OUT HUB除了販售日本版GO OUT雜誌及特選商品，更會邀請經驗豐富的山友分享日本的戶外生活潮流文化資訊！

西沙GO PARK市集不但是掃貨天堂，更是戶外生活文化交流平台！GO OUT HUB除了販售日本版GO OUT雜誌及特選商品，更會邀請經驗豐富的山友於每週五、六及日駐場，與大家分享日本的戶外生活潮流文化資訊，不容錯過！



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