好去處|GO OUT FEST首引入香港 西沙GO PARK朝聖期間限定打卡裝置

▲ 西沙GO PARK與日本戶外界雜誌的GO OUT Hong Kong攜手合作,於2月21日至3月16日破天荒把日本露營音樂祭GO OUT JAMBOREE概念首次引入香港,盛大首辦 「GO OUT FEST @西沙GO PARK」!