  • 21°C
香港時間：2025217日 (一) 17:02

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

好去處｜GO OUT FEST首引入香港 西沙GO PARK朝聖期間限定打卡裝置

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 26 分鐘前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

西沙GO PARK與日本戶外界雜誌的GO OUT Hong Kong攜手合作，於2月21日至3月16日破天荒把日本露營音樂祭GO OUT JAMBOREE概念首次引入香港，盛大首辦 「GO OUT FEST @西沙GO PARK」！

初春漸近，山友蠢蠢欲動，新鴻基地產發展有限公司旗下全新開幕的西沙GO PARK將與源自日本戶外界聖經雜誌的GO OUT Hong Kong攜手合作，破天荒把日本露營音樂祭GO OUT JAMBOREE概念首次引入香港。

「GO OUT FEST @西沙GO PARK」將於2月21日至3月16日盛大首辦，透過五感（視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺）探索大自然的無限可能性。除了有日本山友必拍的標誌性「GO OUT」大字及木屋等打卡裝置，以及大受日本戶外媒體歡迎的插畫家大西土夢(Tomu Ohnishi @tomu_illust)的香港作品展外，同場更一連4個星期（逢週五、六及日）呈獻2大主題的戶外潮流文化市集「We Love Pets & Nature」及「Car Camping & Outdoor Life」，近20個參展單位涵蓋戶外裝備、汽車改裝服務、品味咖啡及寵物用品等，加上一系列話玩就玩的戶外創意工作坊，今個春天齊來與家人、朋友和毛孩盡情享受山友界至Hit盛事！

西沙GO PARK將匯聚近20個大人氣參展單位，涵蓋戶外裝備、汽車改裝服務、品味咖啡及寵物用品等，分享最潮戶外生活文化趨勢。

西沙GO PARK以無邊無際的山巒和海浪美景聞名，為了營造極致的視覺和聽覺體驗，GO OUT Hong Kong在中央廣場和2樓觀景台打造了極具標誌性又融入自然的3大打卡裝置，當中包括日本GO OUT活動定必出現的逾1米高「GO OUT」巨型英文字母擺設、車營桌椅等裝備齊全的至潮日系露營戶外場景，以及充滿山林風味的特製小木屋GO OUT HUB，讓大家在群山環繞的無敵海景中，一邊耳聽自然天籟，一邊欣賞無可比擬的大自然環境，Chill住打卡Day Camp式露營體驗，用鏡頭記錄愉悅時光。

以日本GO OUT主辦的TOKYO OUTDOOR SHOW及GO OUT JAMBOREE中的MARKET VILLAGE為藍本，西沙GO PARK將由2月21日至3月16日一連4個星期逢週五、六及日，匯聚近20個大人氣參展單位，涵蓋戶外裝備、汽車改裝服務、品味咖啡及寵物用品等，在2大主題期間跟大家分享最潮的戶外生活文化趨勢。

此外，西沙GO PARK積極推廣人寵共融的生活文化，廣闊的戶外綠化空間及寵物公園等設施一躍成為寵主遊樂熱點，市集首2個星期（2月21日至3月2日逢週五、六及日）更將以「We Love Pets & Nature」為主題，向愛寵之人推介戶外及室內最Hit的寵物商品、衣飾和美食，和毛孩們一起回歸自然之樂；而之後2個星期（3月7日至16日逢週五、六及日）則以「Car Camping & Outdoor Life」為賣點，引入個人化汽車改裝服務及汽車露營戶外裝備，全面滿足熱愛駕駛出走戶外的山友！

GO OUT HUB除了販售日本版GO OUT雜誌及特選商品，更會邀請經驗豐富的山友分享日本的戶外生活潮流文化資訊！

西沙GO PARK市集不但是掃貨天堂，更是戶外生活文化交流平台！GO OUT HUB除了販售日本版GO OUT雜誌及特選商品，更會邀請經驗豐富的山友於每週五、六及日駐場，與大家分享日本的戶外生活潮流文化資訊，不容錯過！
 

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

香港藝術月2025｜ComplexCon香港賣飛詳情公布　想睇Metro Boomin、NJZ演唱會mark定日期
17:33 2025/02/14
香港藝術月2025｜ComplexCon香港賣飛詳情公布　想睇Metro Boomin、NJZ演唱會mark定日期
港產大熊貓｜家姐、細佬半歲生日見傳媒　龐建貽：大熊貓帶動聖誕期間收入增3成【多圖】
17:52 2025/02/15
港產大熊貓｜家姐、細佬半歲生日見傳媒　龐建貽：大熊貓帶動聖誕期間收入增3成【多圖】
香港紅葉好去處2025｜濕地公園青衣公園落羽松盛放　全港5大絕靚落羽松打卡位
15:00 2025/01/30
香港紅葉好去處2025｜濕地公園青衣公園落羽松盛放　全港5大絕靚落羽松打卡位

你可能感興趣

香港藝術月2025｜ComplexCon香港賣飛詳情公布　想睇Metro Boomin、NJZ演唱會mark定日期
17:33 2025/02/14
香港藝術月2025｜ComplexCon香港賣飛詳情公布　想睇Metro Boomin、NJZ演唱會mark定日期
港產大熊貓｜家姐、細佬半歲生日見傳媒　龐建貽：大熊貓帶動聖誕期間收入增3成【多圖】
17:52 2025/02/15
港產大熊貓｜家姐、細佬半歲生日見傳媒　龐建貽：大熊貓帶動聖誕期間收入增3成【多圖】
香港紅葉好去處2025｜濕地公園青衣公園落羽松盛放　全港5大絕靚落羽松打卡位
15:00 2025/01/30
香港紅葉好去處2025｜濕地公園青衣公園落羽松盛放　全港5大絕靚落羽松打卡位
文娛藝術 Local Tour 好去處 大自然 市集 香港 日本 工作坊 露營

最高瀏覽

Healthy Life｜癌後補充營養促復原　營養師推薦防癌食物一覽　6種食材煮出健康家常菜
Healthy Life｜癌後補充營養促復原　營養師推薦防癌食物一覽　6種食材煮出健康家常菜
急症室最長等候時間（02月17日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月17日 時間12:05）
公屋輪候｜公屋第3派獲蘇屋邨小朋友毋須轉校　家長教1貼士派心水地區
公屋輪候｜公屋第3派獲蘇屋邨小朋友毋須轉校　家長教1貼士派心水地區
海洋公園熊貓｜市民昨晚萬豪酒店過夜今首批入場參觀　內地客：世界上怎麽有如此美好的東西？【多圖】
海洋公園熊貓｜市民昨晚萬豪酒店過夜今首批入場參觀　內地客：世界上怎麽有如此美好的東西？【多圖】
金賽綸逝世︱「最美童星」金賽綸陳屍家中終年24歲　當童星養家受校園霸凌　與金秀賢親密照掀熱話
金賽綸逝世︱「最美童星」金賽綸陳屍家中終年24歲　當童星養家受校園霸凌　與金秀賢親密照掀熱話