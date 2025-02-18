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直腸癌｜年僅29歲模特兒歷18次化療不敵直腸癌　生前忽視身體「惟一求救訊號」【附直腸癌10大症狀】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【直腸癌／月經失調／工作壓力／腸癌先兆】壓力經常被視為罹癌的最大後天因素。內地一名29歲模特兒身體出現一個明顯毛病，但卻誤以為工作壓力大所致，未有多加理會，直到情況持續一段時間後才求醫，始揭發患上直腸癌，最終不敵癌魔病逝。

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Healthy Life
Healthy Life｜癌後補充營養促復原　營養師推薦防癌食物一覽　6種食材煮出健康家常菜

貴州一名模特兒林春梅上周四（13日）因直腸癌不敵癌魔病逝，年僅29歲。據了解，林春梅罹癌前因月經失調求醫，當時她未有為意，以為是工作壓力過大所致。後來情況未有改善，林春梅才求醫發現確診直腸癌。她因病需要停止一切拍攝工作，全面進行化療。化療過程的副作用讓她痛苦不堪，出現噁心、嘔吐、脫髮，身體虛弱以致精神疲憊，18次化療幾乎令她崩潰。

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林春梅從小出生貧苦，家境貧困但仍努力讀書，立志成為模特兒。為了夢想，她罹癌後仍積極抗癌，當時她希望痊癒後能夠全面復工。她亦不想身邊家人和朋友擔心，化療期間用輕鬆語氣和笑容帶過，可惜最終仍不敵癌魔病逝。

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直腸癌徵狀｜早期不明顯 慎防4大身體警號

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾指出，一般罹患大腸直腸癌初期症狀較不明顯，多數患者會有以下病徵，若出現這些「自覺症狀」，務必提高警覺、提早篩檢治療：

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腸癌先兆｜直腸癌10大警訊

根據台灣癌症基金會網站，如果市民發現自己有以下10種直腸癌症狀，建議盡快就醫：

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防癌之道｜養生防癌6大健康建議

內地中醫師常旭日前曾分享6招防癌養生之道，呼籲大眾平日應照顧好身體，勿要趁身體健康時肆無忌憚，一旦不幸患上大病，便恐「神醫都難救」。

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