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徐熙媛大S去世｜汪小菲偕妻歡度情人節再去寺廟疑求子　大S前夫深情人設被嘲「影帝級」

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撰文： 李惠儀

發布時間： 47 分鐘前

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汪小菲似乎已放下對前妻大S病逝的傷痛！

【徐熙媛/大S去世/汪小菲】台灣女星徐熙媛（大S）病逝半個月，家人和朋友傷心欲絕，連前夫汪小菲也表現得十分傷痛，試過哭紅雙眼淋雨下跪悼念大S，不過時隔不久，汪小菲已快速振作起來，除了跟現任妻子馬筱梅（Mandy）被捕獲十指緊扣歡度情人節外，又被發現到求子聖地紅螺寺疑求好孕，以上種種行為與早前的跪地深情人設可謂大相徑庭！

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徐熙媛大S去世｜汪小菲未有接子女回北京生活

大S生前與前夫汪小菲育有一子一女，大家都十分關注小朋友的去向，曾有傳汪小菲到台灣接子女回北京生活，不過汪小菲最終與現任太太馬筱梅（Mandy）選擇自行回京，並沒有帶同子女。

徐熙媛大S去世｜汪小菲馬筱梅北京歡度情人節

適逢日前是情人節，汪小菲夫婦就被網民偶遇到北京的蘭頌餐廳用餐，並拍下兩人合照分享至社交平台，留言謂：「汪小菲馬筱梅北京過情人節被偶遇，小兩口很有儀式感呀」。照片中的汪小菲西裝筆挺，而Mandy則紮起馬尾身穿淺灰色大褸及米黃色長褲，二人十指緊扣步出餐廳門外，表現恩愛。

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徐熙媛大S去世｜汪小菲馬筱梅現身紅螺寺疑求子

除了歡度情人節，兩人還被偶遇到寺廟祈福，根據網民形容，汪小菲夫婦去了北京紅螺寺祈福，祈福完還排隊買東西，由於發文者未有透露巧遇日期，有人質疑不是近期的照片，不過有身在北京的網友就解釋，從兩夫婦的打扮看來似是近日的照片，因北京這幾天回暖，他倆的冬裝打扮貼合天氣。

有網民甚至指出，他們身處的紅螺寺，是北京著名的求姻緣求子聖地，因此估計汪小菲夫婦是趁著正月去求子，而且汪小菲也透露過願望就是跟Mandy再生個孩子，其母張蘭也不時在直播中向兩人催生，如今祈福求子不足為奇。

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徐熙媛大S去世｜網民揶揄擁「影帝級」演技

不過，汪小菲此舉卻引來大批網民揶揄他擁有「影帝級」演技，還記得大S逝世數日後，汪小菲還上演著情深深雨濛濛戲碼，他當時走到台灣街頭哭紅眼淋雨下跪，又表白大S：「老婆，我好想你」、「死的人應該是我」，真的聞者心酸，不過如今「深情前夫」一角正式落畫，他已回到北京繼續演「深情丈夫」角色了。

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