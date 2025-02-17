詩琳病逝｜20歲女歌手詩琳疑染甲流併發腦膜炎不治　年初一曾登春晚

【詩琳／離世／女歌手／甲流／腦膜炎／流感】烏茲別克女歌手詩琳·阿卜杜拉耶娃（Shirin Abdullaeva）周日（16日）驚傳病逝，享年20歲，其經紀人於社交平台發文證實消息，但未有透露離世的確實病因。網上流傳指，詩琳疑感染甲流併發腦膜炎不治身亡，令不少網民深感惋惜。

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綜合內媒《現代快報》及《荔枝新聞》報道，烏茲別克歌手兼演員詩琳經紀人陳倩於周日（16日）於社交平台「小紅書」發布訃告，指詩琳於周六（15日）在當地醫院經搶救多日後仍不幸因病離世，終年20歲。後續工作將由經紀人代為處理，並且感謝大眾對詩琳生前的一切關照，願詩琳在天堂安息。

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有內媒引述烏茲別克媒體報道，指詩琳因腦膜炎去世，但網上亦有消息透露，指詩琳是因為感染甲流併發腦膜炎，導致病情迅速惡化，最終搶救無效離世。

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英年早逝｜去年考入北京清華 曾多次登上央視節目

據了解，詩琳是烏茲別克歌手、演員，會講四國語言，10歲時便來中國學習武術，去年考入了北京清華社會科學學院攻讀本科學位。

詩琳曾作為歌手參加央視多次大型晚會、參與多項中烏兩國外交與文化交流活動，今年曾受邀參加2025年全球華僑華人春節大聯歡，與王凱、林曉峰等同台合唱《中國年，世界年》；過去亦參加過綜藝節目《讓我來唱》，又於央視節目《美美與共》上曾與王霏霏合作演唱《月牙灣》，由於中文發音好、歌聲動聽，不少網民都將詩琳《月牙灣》的片段，作為悼念影片於網上傳播。有網民感嘆，詩琳上月19日更開通小紅書與大眾互動，可惜不足一個月後便傳出噩耗，令人大感惋惜。

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同場加映｜8大高危人士容易感染流感

本港家庭醫生林永和醫生接受訪問時指出，一般來說每年會有2個季節會爆發流感，街上會有很多人患傷風感冒，稍一不慎就會容易感染。若衛生意識不足，容易感染病毒，如兒童、長者等屬於高危族群。此外，若經常身處於高風險環境工作，如院舍職員、醫護人員等，同樣需要做好個人衛生，避免生病：

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資料來源：現代快報 、荔枝新聞、小紅書@詩琳

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