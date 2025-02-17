食安新焦點︱爲何農產品在進食前要清洗　揭蔬菜清洗機和農產品清潔劑能否加強保障食物安全

▲ 究竟蔬菜清洗機和農產品清潔劑能否加強保障食物安全？

新鮮蔬果提供多種維持健康所需的維他命和礦物質，是均衡飲食的重要部分。農產品不論是用作配製菜餚或直接食用，都須徹底清洗。本文將簡述清洗農產品的需要、一些蔬菜清洗機的原則和局限性，並探討使用農產品清潔劑清洗是否較可取。

爲何農產品在進食前要清洗？

大部分蔬果均在農地種植，農產品有可能在種植期受環境中的O157:H7型大腸桿菌等細菌污染，或受到蚜蟲等昆蟲侵擾。此外，農夫爲確保收成和質量，或會使用包括除害劑在内的化學品，因而或有除害劑殘餘在農產品内。土壤粒子、動物排泄物及雜草等異物也可能在收割時攙雜在農產品中。

清洗蔬果有助去除未溶解的物質及水溶性化學品。在去皮前沖洗它們也可以減少污垢及細菌在刀具和未清洗的水果或蔬菜之間交叉污染。雖然清洗無法完全消滅農產品上的微生物，但徹底沖洗農產品能有效較少農產品表面上的微生物。

▲ 蔬菜清洗機和農產品清潔劑能否加強保障食物安全？（以上資訊由食物安全中心提供）

運用機器清洗農產品－採用的不同技術

為減少人手工作及加快清潔的程序，採用不同技術的蔬菜清洗機被相繼研發。當中，利用水流進行清洗是其中一種常見的方法之一。相關的機器一般有滾動裝置的產生水波沖擦蔬果的表面，帶走未溶解的異物及水溶性物質。

另一種蔬菜清洗機使用的技術是超聲波。透過將頻率高於人耳的超音聲波傳送到水等液體媒介，便會產生能清潔食物表面的微氣泡。氣泡最終會破裂並產生衝擊力，碰撞農產品的表面。

有些蔬菜清洗機採用水淨化技術，例如羥基自由基等來清潔農產品。由於羥基自由基具有很強的氧化能力，可以透過氧化還原和自由基鍊式反應分解有機污染物，使消毒變得更容易。

▲ 蔬菜清洗機和農產品清潔劑能否加強保障食物安全？（以上資訊由食物安全中心提供）

使用蔬菜清洗機背後的局限性

雖然不同的農產品清洗機配備有專門的潔淨機制，但它們可能有各自的局限性。使用機動蔬菜清洗機清洗農產品與人手清洗相似。然而，某些型號將產品儲存在封閉環境中，與使用流動清水的人手清洗情況下相比，這些蔬菜清洗機可能缺乏足夠的流動清水供應來將不需要的物質從容器中清除出來。研究結果顯示，要顯著減少需氧菌總數和腸桿菌科細菌的數量，需要持續 20 秒的高流水量（8 公升/分鐘）。而殘留在水中的化學物質和微生物亦可能會在清洗後再重新污染農產品。

對於採用超聲波技術的機器，使用不當的頻率可能會損壞組織並縮短產品的保質期。不穩定氣泡破裂可能會對產品產生破壞力，從而導致植物細胞受損和使細胞內物質流出。這些損害可能導致農產品組織軟化和營養流失。

用於淨化農產品清洗水的淨水器可能面臨淨化容量不足問題。這是因為只有有限的水量可以進入機器處理。對於處理水量較大的容器，可能需要較長的時間才能完成清洗。此外，這些裝置亦未必有效去除附著在農產品表面的黏性物質。

農產品清潔劑－有利於提升清潔表現嗎？

有些人可能會選擇在流動清水之外，使用農產品清潔劑清洗新鮮水果和蔬菜，從而希望能改善清潔效能。然而，農產品表面通常是有著不少孔洞，可以吸收這些農產品清潔劑中的化學物質，這些化學物質可能難以完全從農產品中去除，並在清洗過程後殘留在水果和蔬菜中。

市民在清洗新鮮水果和蔬菜時，建議在家中使用流動清水徹底洗淨，並避免使用肥皂、特殊清潔劑或農產品清潔劑。