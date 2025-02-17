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消委會體檢服務｜體檢中心疑誇大病情推銷800元肝癌檢測　誤稱婦科檢查毋須避開經期

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 44 分鐘前

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消委會去年接獲57宗有關身體檢查的投訴，今年首月亦收到6宗。（資料圖片）

為及早發現潛在健康問題，不少港人都會選擇定期進行身體檢查。消費者委員會表示，去年接獲57宗有關身體檢查的投訴，今年首月亦收到6宗。投訴指，有體檢中心誇大病情以推銷顧客加購項目，不同體檢中心進行的檢查結果有巨大差別，亦有職員誤指婦科檢查毋須避開經期，引致檢測結果不準確。

超聲波檢查驗出肝囊腫　職員籲加驗癌指數

其中一間體檢中心職員告知事主程先生肝臟有兩個肝囊腫，其中一個直徑2.6厘米，建議進行癌指數檢測。程先生在猶豫不決且極度擔憂和恐懼下，最後即場支付800元進行肝癌檢測。程先生其後諮詢醫生意見，指肝囊腫又稱為「肝水泡」，一般只需定期追蹤，極少會轉為癌症。程先生認為被體檢中心職員誤導，要求取消癌細胞化驗被拒。經消委會進一步調停後，體檢中心願就事件向程生先安排退款，個案最終得以解決。

消委會指，市民在身體檢查前，宜先聽取醫生的專業評估及建議，再選擇適合自己的體檢項目，以免進行不必要或具入侵性的檢測，浪費金錢和時間之餘，更有可能引致不必要的憂慮。

經期驗血影響婦科檢測結果　正常參考值疑有誤

何女士到體檢中心進行與卵巢相關的體檢項目，包括被視為卵巢功能指標的AMH檢測，以及CA125卵巢癌指數血液檢測計劃，收費980元。何女士事前向職員查詢檢測時是否需要避開經期，職員回應不需要，於是預約於月經期間抽血檢測。

職員其後解釋報告時指出其AMH值只有同齡正常水平約三分之一，而CA125癌指數更遠高於正常水平，遂建議何女士立即進行更詳細的檢查，否則日後要自行承擔健康風險。

何女士約見家庭醫生後，得知有關檢測不宜於月經期間進行，家庭醫生亦表示中心所引述的AMH參考值遠高於何女士同齡正常水平的正確參考值，何女士的AMH值屬正常水平。何女士質疑該體檢中心的專業性及謹慎度，遂向消委會投訴並要求退款。涉事體檢中心最後同意進行退款，個案得以解決。

乳房超聲波檢查兩中心結果有異　報告真確性成疑

另一個案黃女士經社交媒體被「買一送一體檢優惠」吸引，向B體檢中心購買共7800元的婦科檢查服務，包括乳房超聲波及女士癌指標檢測等多個項目。中心超聲波報告顯示，黃女士總共有8顆乳房結節，其中一顆直徑更達5.7厘米，職員於是建議她再作進一步檢測。

黃女士其後前往另一體檢中心再作乳房超聲波檢查，報告卻顯示類似的結節只有3顆，最大一顆直徑僅是3.4厘米。黃女士懷疑B體檢中心有心利用消費者對身體狀況的擔憂，從而銷售更多體檢項目，因此向消委會尋求協助並要求退款。

B體檢中心否認報告有任何出錯或存在欺騙成分，並強調中心內所有醫療人員均為政府註冊的專業人士。中心解釋，兩份報告出現數值上的差異，可能因黃女士的身體狀況正處於不同時期（例如月經前後）、超聲波探頭的按壓方向等不同因素所致。經消委會調停後，B中心同意退款以表尊重，個案得以解決。

消委會表示，醫療檢查乃專業服務，敦促業界必須嚴管職員操守，必須為消費者提供清晰準確的檢查結果，不應為增加營業額而推銷未有實質需要的服務和產品。

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