世界首富｜26歲女作家自爆為馬斯克誕第13名孩子　53歲首富曾揚言聰明人要多生育

▲ 26歲女作家自爆為馬斯克誕第13名孩子，53歲馬斯克曾揚言，聰明人應多生育。

53歲世界富豪馬斯克（Elon Musk）又當爸？日前，一名擁百萬粉絲的網紅級美女作家於社交平台X（前身Twitter）宣佈自己為馬斯克誕下了孩子，但對方一直未有就事件回應。如若屬實，那這名孩子便會是馬斯克的第13名小孩，努力奉行自己鼓勵人類「多生孩子」的理論。

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馬斯克第13名孩子｜美女作家自爆為馬斯克生仔

這名美女作家名為艾殊莉（Ashley St. Clair），今年26歲。她是一名保守派的百萬網紅，在社交平台擁有逾110萬名追蹤者，她曾多次轉發多篇支持特朗普的帖文，亦曾出版兒童書籍《Elephants Are Not Birds（Freedom Island）》。

2月15日，艾殊莉在X發帖文宣稱，於5個月前誕下了一名男嬰，而其生父便是馬斯克。她指出，本來沒有打算讓孩子的身份曝光，但是由於一直受到一些傳媒侵擾式的採訪，所以她不得不作出聲明，

我打算讓我們的孩子在一個正常、安全的環境中成長。因此，我請求媒體尊重我們孩子的隱私，不要進行侵入性報導。

▲ 2月15日，艾殊莉在X發帖文宣稱，於5個月前誕下了一名男嬰，而其生父便是馬斯克。（截圖自X）

馬斯克第13名孩子｜馬斯克仍未回應事件

綜合《紐約郵報》等外媒的報道，馬斯克一直沒有回應事件，在這兩天只一直在發一些無相關的帖文。而艾殊莉的發言人布萊恩（Brian Glicklich）則聲稱，艾殊莉與馬斯克一直希望就撫養孩子方面達成協議，但是由於一名小報記者多次騷擾艾殊莉及其家人，所以導致協議難以被秘密地進行。

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馬斯克第13名孩子｜女作家指懷孕期間孤獨渡過

艾殊莉現居於曼哈頓（Manhattan）一所豪華住宅，該處警衛極之深嚴，據指那裡一間兩房的單位每月租金便要價達到4萬美元（約31萬港元）。

在懷孕的期間，艾殊莉指出一直都是一人獨自渡過。此外，她的社交媒體Instagram也被迫要「休息」數個月，

我在懷孕期間完全被孤立了。我職業生涯的每一個部分以及我曾經做過的一切我都無法再做了。我被告知不要告訴任何人。

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馬斯克第13名孩子｜拒透露兒子姓名 不敢帶出街

此外，艾殊莉更透露，兒子出世後的5個月來從未踏出過屋外一步，

我害怕有人會看到我生了孩子，然後這個秘密便會被洩露出去。

對於兒子的名字，艾殊莉也是採取保密的態度，她只透露孩子是健康及快樂的。而艾殊莉接著道，認為自己是一名好媽媽，而這一身份會是她做大部分決定的重要因素，

我的孩子就是我的整個世界。

馬斯克第13名孩子｜馬斯克積極生育：聰明人要多產

馬斯克一直十分關注生育的問題，他常常鼓勵人們要積極生養下一代，他更認為「聰明的人應多生育」。馬斯克對此更身體力行，先後與兩名女子生下了共9名的孩子，他早前更成功遊說其女下屬齊利斯（Shivon Zilis）接受他的捐精，並共誕下3名小孩。

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