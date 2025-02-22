呃錢阿婆｜熱心港男給收紙皮阿婆$40買餸　阿婆疑屬慣犯兼擁有市值千萬單位

▲ 熱心港男給收紙皮阿婆$40買餸，阿婆疑屬慣犯兼擁有市值千萬單位。

【呃錢 / 阿婆 / 新蒲崗】利用他人的善心行騙，這不但會消耗別人助人為樂的熱心，亦會令真正有需要幫助人士獲助機會降低！

近日，有港男在Threads發帖，指在街上遇到推車的阿婆向其借錢買食物，此時他並未立即同意，而再次看見阿婆時，見其可憐便給她40元買兩餸飯，感嘆「希望佢唔會運用我唯一一次好心呃我」。

【隱形富婆】婆婆每日推紙皮乞錢 《東張西望》揭擁2個市值過千萬單位【有片】

呃錢阿婆｜向港男要錢買兩餸飯

樓主稱事發當日，阿婆路過詢問他「可唔可以買個麵包俾佢食」，當時樓主有其他事便離開了，心想如果之後再見到阿婆可能會選擇幫助她。

15分鐘後樓主再次經過相同地點見到阿婆，便主動詢問她是否想用膳，而阿婆表示自己整日都未進食，十分飢餓，能否給她40元去買兩餸飯。

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呃錢阿婆｜熱心港男見阿婆可憐給$40

樓主見其「身上有啲味，連行步路都冇力，架裝住紙皮嘅推車郁啦，佢都冇為意淨係望住我」，相信他不忍阿婆挨餓，便同意給她40元，平日樓主見到類似情況「120%唔會理，分分鐘爆粗XX啲騙子」。

樓主第2次見到阿婆時，影下她的背影，感慨「真係第一次咁樣俾人問都真係會照俾，希望佢唔好運用我唯一一次好心呃我啦，雖然呢個世界係『好人冇好報』，但我認為俾畀得就係『施恩莫望報』」。

▲ 阿婆常活動於新蒲崗，向途人要錢。（資料圖片）

呃錢阿婆｜疑屬慣犯兼擁有超千萬單位

此事引起網民熱議，有不少新蒲崗的街坊認出這位婆婆是「慣犯」，「放心啦，你俾人呃咗，呢個阿婆已經喺新蒲崗出晒名慣犯嚟，仲有兩層樓揸手，不過你都好善良，保持善良」、「笑死，我次次去新蒲崗佢都叫我俾錢佢買包」、「呢個阿婆喺幾年前俾人報過上東張西望，佢本身好有錢嘅，多年嚟死性不改，有舖問人乞錢嘅癮，唔好理佢啊！」。

樓主幫助的阿婆疑似是幾年前《東張西望》節目報導的阿婆，她經常推車紙皮向街上的途人乞錢，而她早在2009年底就以20多萬購入1個面積548呎的中層單位，同時她還擁有1個200多呎的單位，2各單位目前估計市值千萬。

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