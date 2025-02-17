王祖藍李亞男︱王祖藍拍片突然宣布「10年的婚姻結束了」　李亞男：這個結局反差也太大了吧

【王祖藍 / 李亞男 / 愛妻號】王祖藍與李亞男在2009年拍拖、2015年結婚，婚後二人育有兩女。祖藍更早攻內地市場豬籠入水，曾帶太太李亞男及兩個囡囡移居上海。

到近年，王祖藍一家回流香港，而且出名屬「愛妻號」的王祖藍更以李亞男名義花1.1億元購入白石角逸瓏灣II頂層特色戶，據悉現時一家四口居於此單位。

但廿四孝丈夫王祖藍日前卻突然在個人社交平台上載影片，表示：「我們10年的婚姻要結束了，因為我騙了我老婆......」網民當場被他的開場白嚇窒。

李亞男也在個人社交平台上載同一條影片，並寫道：「這個結局反差也太大了吧」

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王祖藍李亞男︱馬爾代夫慶祝結婚周年

不過原來祖藍貫徹其鬼馬本色，表示夫婦慶祝二人結婚11周年，他卻騙李亞男是去內地東北旅行，實際上偷偷帶她去馬爾代夫，給太太驚喜。

出發前，不知被騙的李亞男興奮地更帶了幾件厚衣服，見到李亞男去到上機之前都未有發現任何異樣，直到上機聽到廣播才得知自己要去馬爾代夫即時嚇呆，更加笑住鬧老公指自己只帶了冬天衫。

其實祖藍十分細心，早為李亞男的行李換上夏天衣服。二人更在馬爾代夫享受陽光與海灘，以及燭光晚餐。王祖藍更在影片結尾表示：「我們10年的婚姻結束了，因為要進入11年啦！」

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