TOPick會員有獎 ｜送你《紅豆》電影換票證(15份) (每份兩張)

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

溫情細膩電影《紅豆》（Little Red Sweet）

講述現今女性於傳統家庭，面對愛情、親情、事業的選擇

傳統老舖在時代巨輪下的影響

《紅豆》故事講述一個傳統家庭，父母以馳名紅豆沙在九龍城打響名堂，養大一對仔女。但面對母親離世，女兒放棄夢想，一心想幫父親守住家業，兒子卻無心戀戰，加上時代巨輪下老店被逼遷，各人在家庭、事業及愛情如何選擇？在製作特輯中，任達華直言，今次在戲中示範以錯誤的方式與女兒 Stephy溝通，說：「我的角色都是愛錫子女和太太，其實只是不懂表達內心世界，及內心的愛。是用錯了方式，對長女會倔，但不等如不愛她。」任達華的角色對自己所做的甜品都有堅持，等如他對太太、女兒及兒子的堅持，對周邊朋友的堅持，這就是承傳。

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Stephy 透露，其角色從小到大都在九龍城長大，每日看着在天空翱翔的飛機，擁有一顆嚮往自由的心，一心想看看這個世界，她就在這個嚴厲的家庭中，很想打破這些框架界限，Stephy 笑言：「其實我們整家人都是燥底，潮州佬生的子女都是燥底。他是重男輕女，不是不愛錫我，只是將愛收藏得很深，而我與他非常相似，都是同一性格，永遠是板着臉，不會表達出來。媽媽卻很懂表達如何愛我們，我表現半推半就，認為自己是大個女，但內心都不是這樣。人生有甚麼最重要，家人就是最重要，家人始終會在你身邊支持你，你要支持都是你身邊的家人。」

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在戲中飾演Stephy 胞弟的 Jeffrey說：「我在戲中是細仔，極受爸爸、媽媽照顧，家姐就慘少少，屋企重男輕女。」飾演二人媽媽的龔慈恩說：「我的角色秀蓮是個很好及勤勞的媽媽，

她很明白每個人的性格去協調大家，讓大家日子過得更加開心，她很陽光、幸福，亦明白幸福點在哪裏。」而導演鄒穎表示：「第一次遇到如此好的演員，在他們身上學習很多，沒有框架給他們，只是順着他們去演出，放手給他們去演繹。」


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