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百年名校｜瑪利諾修院學校賀創校100年　陳宛蔚母女出席校慶：她對學校充滿歸屬感

升學教育

撰文： 游艾維

發布時間： 39 分鐘前

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瑪利諾修院學校創校100年，陳宛蔚跟女兒出席校慶。

【瑪利諾修院學校（小學部）/Maryknoll/MSCPS/陳宛蔚】錢國偉遺孀陳宛蔚獨力撫養女兒錢彥彤，寶貝女讀書成績優異，正於瑪利諾修院學校（小學部）就讀小學一年級。

今年為瑪利諾修院學校創校100周年，早前陳宛蔚攜女兒Abbygale出席校慶活動，事後於社交網分享照片。

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從陳宛蔚分享的短片所見，學校以動感燈光匯演照亮外牆，更於大門外以投影燈射出「MCS100」字樣，燈光映照下，這所紅磚百年神校校舍更覺宏偉。

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瑪利諾修院學校｜陳宛蔚：Maryknoll精神強大

陳宛蔚接受TOPick訪問，她透露當晚有不少表演項目，打頭陣為舞師表演，另外亦有學生巡遊表演，一班瑪利諾學生穿上「燈泡衫」以跳舞形式巡遊，由小學部巡遊至中學部。

此外，學校安排了遊戲和工作坊供學生參與，草地更有超大熊啤啤打卡位，她說：「阿女間班房用作玩密室逃脫遊戲，雖然她很怕黑，不過她都夠膽玩，因為那裡是她的班房。」

從陳宛蔚IG所見，Abby畫了一個大花臉，陳宛蔚解釋：「因為阿女沒有太多表演項目，而她最愛是face painting。」

陳宛蔚稱Abby已是第二次出席百年校慶活動，之前舉行過校慶音樂會，陳宛蔚說：「那次觀看音樂會，感覺Maryknoll的精神很強，因為很多舊生校友齊集表演，感覺很團結，現場亦有現校生表演，我當時跟阿女說若想上台表演，練習小提琴方面要下苦功，另外音樂會上舊生細訴Maryknoll對她們的影響，我都聽到眼濕濕。」

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瑪利諾修院學校｜充滿美好回憶的校園

陳宛蔚直言替女兒開心，剛好去年9月Abby升讀小一，才有機會參加100年校慶：「若果她下年度才讀小一，就錯過那麼有紀念價值的活動，所以感開心阿囡成為學校一份子。」

而Abby對於參與100年校慶，亦表現雀躍，陳宛蔚說：「當日阿囡要溫習完才可出門，見她跑回學校兼拉著我手說：『快點吧，我想快些返學校』，回家後又不停唱Happy birthday to Maryknoll，很開心她對學校充滿歸屬感。」

陳宛蔚續說：「我見到學生在看巡遊或在操場遇上校長和老師時，那份笑容、掌聲以及打招呼問好，令我感覺這間學校對學生來說是充滿美好回憶的地方。」

位於九龍塘的瑪利諾修院學校（小學部）於2008年成為法定古蹟。（陳慧安攝）

瑪利諾修院學校（小學部）｜基本資訊及設施

學校基本資訊
地區及校網九龍城、41校網
學校類別資助
學生性別
辦學團體瑪利諾修院學校基金有限公司
宗教天主教
學校設施
課室30
禮堂2
操場5
圖書館1
特別室
  • 科學室
  • 音樂室
  • STEM創作空間
  • Makerspace
  • 美勞室
  • 電腦室
  • 祈禱室
  • 學生活動中心
  • 醫護室
  • 電子音樂室
  • 支援有特殊教育需要學生的設施等
其他 泳池、文物館等
學校聯絡方式
地址九龍九龍城窩打老道130號
電話2336 0611
網址瑪利諾修院學校（小學部）網站

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