百年名校｜瑪利諾修院學校賀創校100年　陳宛蔚母女出席校慶：她對學校充滿歸屬感

▲ 瑪利諾修院學校創校100年，陳宛蔚跟女兒出席校慶。

【瑪利諾修院學校（小學部）/Maryknoll/MSCPS/陳宛蔚】錢國偉遺孀陳宛蔚獨力撫養女兒錢彥彤，寶貝女讀書成績優異，正於瑪利諾修院學校（小學部）就讀小學一年級。

今年為瑪利諾修院學校創校100周年，早前陳宛蔚攜女兒Abbygale出席校慶活動，事後於社交網分享照片。

最新影片推介：

從陳宛蔚分享的短片所見，學校以動感燈光匯演照亮外牆，更於大門外以投影燈射出「MCS100」字樣，燈光映照下，這所紅磚百年神校校舍更覺宏偉。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

瑪利諾修院學校｜陳宛蔚：Maryknoll精神強大

陳宛蔚接受TOPick訪問，她透露當晚有不少表演項目，打頭陣為舞師表演，另外亦有學生巡遊表演，一班瑪利諾學生穿上「燈泡衫」以跳舞形式巡遊，由小學部巡遊至中學部。

此外，學校安排了遊戲和工作坊供學生參與，草地更有超大熊啤啤打卡位，她說：「阿女間班房用作玩密室逃脫遊戲，雖然她很怕黑，不過她都夠膽玩，因為那裡是她的班房。」

從陳宛蔚IG所見，Abby畫了一個大花臉，陳宛蔚解釋：「因為阿女沒有太多表演項目，而她最愛是face painting。」

陳宛蔚稱Abby已是第二次出席百年校慶活動，之前舉行過校慶音樂會，陳宛蔚說：「那次觀看音樂會，感覺Maryknoll的精神很強，因為很多舊生校友齊集表演，感覺很團結，現場亦有現校生表演，我當時跟阿女說若想上台表演，練習小提琴方面要下苦功，另外音樂會上舊生細訴Maryknoll對她們的影響，我都聽到眼濕濕。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

瑪利諾修院學校｜充滿美好回憶的校園

陳宛蔚直言替女兒開心，剛好去年9月Abby升讀小一，才有機會參加100年校慶：「若果她下年度才讀小一，就錯過那麼有紀念價值的活動，所以感開心阿囡成為學校一份子。」

而Abby對於參與100年校慶，亦表現雀躍，陳宛蔚說：「當日阿囡要溫習完才可出門，見她跑回學校兼拉著我手說：『快點吧，我想快些返學校』，回家後又不停唱Happy birthday to Maryknoll，很開心她對學校充滿歸屬感。」

陳宛蔚續說：「我見到學生在看巡遊或在操場遇上校長和老師時，那份笑容、掌聲以及打招呼問好，令我感覺這間學校對學生來說是充滿美好回憶的地方。」

▲ 位於九龍塘的瑪利諾修院學校（小學部）於2008年成為法定古蹟。（陳慧安攝）

瑪利諾修院學校（小學部）｜基本資訊及設施

學校基本資訊 地區及校網 九龍城、41校網 學校類別 資助 學生性別 女 辦學團體 瑪利諾修院學校基金有限公司 宗教 天主教 學校設施 課室 30 禮堂 2 操場 5 圖書館 1 特別室 科學室

音樂室

STEM創作空間

Makerspace

美勞室

電腦室

祈禱室

學生活動中心

醫護室

電子音樂室

支援有特殊教育需要學生的設施等 其他 泳池、文物館等 學校聯絡方式 地址 九龍九龍城窩打老道130號 電話 2336 0611 網址 瑪利諾修院學校（小學部）網站

相關報道：

小一面試攻略｜獲6間offer選讀瑪利諾修院學校 陳宛蔚分享女兒考入神校4大貼士

校長專訪｜百年名校瑪利諾修院學校堅持「三無」傳統 小學部校長：重視學生品德培育

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】