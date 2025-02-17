網絡安全｜假順豐詐騙短訊都有「#」認證　眼利網民發現2大疑點避免上當

▲ 假順豐詐騙短訊都有「#」認證，網民發現2大疑點避免上當！

【順豐詐騙/順豐假短訊/順豐取件】近年電話騙案大幅上升，通訊辦在2023年開始推出登記制，獲得認證的團體或機構會以「#」為開首發送短訊，不過近日有網民收到以「#」號為首的假順豐取件短訊，幸好他及時發現當中2大疑點，才識破是詐騙訊息。

短訊詐騙｜網民收順豐假短訊有「#」認證

近曰有網民分享收到「#」號為開首認證的順豐快遞短訊，指由於收貨地址不完整，「派件小哥」未能聯繫，無法完成配送，要求網民點撃連結以更新地址。訊息的發送人名義與順豐的官方訊息相似，使其看起來來自於同一個發件人。

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短訊詐騙｜眼利網民發現2大疑點

該照片引起熱議，有眼利網民更發現信息中的2大疑點：

1.用詞陌生

短訊中寫著「派件小哥聯繫不上你」，而「派件小哥」的字眼甚少會在官方訊息中使用。

2.超連結網址與官方有出入

短訊中附上的超連結以「whois」作為名稱，有別於順豐的官方網站，有網民特意去查詢網站的登記日期，發現網站於2月12日登記（收到短訊2天前），是為近期註冊的網站。

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短訊詐騙｜通訊辦推「短訊發送人登記制」防詐騙訊息

通訊事務管理辦公室於2023年開始推行「短訊發送人登記制」，登記並獲認證的發送人公司及機構，發送至本地流動服務用戶訊息時，會使用「#」 為開頭，以便市民識別。

網絡安全｜iPhone更改1設定即可避免新騙案

除了電話詐騙，連按iPhone通知都有機會中招！近日有網民分享自己的iPhone出現 一個通知，自己按下後隨即被鎖機，聯絡Apple客服後才得知自己遇騙，便發文提醒大家。有網民指自己也曾遇過這個狀況，發現只要在鎖屏時拉下通知欄，再向左滑即可清除，正常使用。如果想預防，可以更改手機1個設定以避免自己按錯！

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