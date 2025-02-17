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簡約公屋｜第二期簡約公屋4項目涉逾5000單位　2.24起接受申請

港聞

撰文： 鄭寶生

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 21 分鐘前

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房屋局公布「簡約公屋」第二期申請詳情。

【房屋局 / 簡約公屋 / 何永賢】房屋局今日（17日）公布「簡約公屋」第二期申請詳情，涵蓋4個項目，分別位於啟德、屯門、觀塘順天和上水，共提供5,060個單位，預計將於2025年第4季起陸續入伙，預計月租介乎860元至3,270元。當局將於下周一（24日）起接受申請。

第二期申請涵蓋4個項目，其中啟德世運道（第一期）及屯門青福里兩個項目，均是MIC項目，觀塘順安道和上水彩園路兩個項目，則是由舊校舍改建。四個項目均提供3種户型，包括一至二人、三至四人，以及四至五人單位。

房屋局公布第二期簡約公屋（鄭寶生攝）

租金方面，以屯門青福里項目最低，每月租金約由860元至1,990元，租金最高的是觀塘順安道項目，每月租金約由1,360元至3,270元。

設施配套方面，啟德世運道第一期簡約公屋設有便利店、餐飲設施、自助洗衣店、溫習／活動室等，鄰近港鐵啟德站，並設有巴士、小巴站等。屯門青福里設有便利店、自助洗衣店、溫習／活動室等，位於輕鐵青松站旁，並設有巴士、港鐵巴士以及小巴站。

而觀塘順安道和上水彩園路簡約公屋設有溫習／活動室，並設有巴士總站及小巴站。而上水彩園路簡約公屋距離港鐵上水站只需步行約5分鐘。

土地房屋｜李家超：今年會增至少三個社區客廳　快將公布簡約公屋第二期申請

房屋局局長何永賢（鄭寶生攝）

簡約公屋｜申請資格

申請資格方面，申請者必須已在輪候傳統公屋排隊3年或以上，而優先考慮的申請者為一般傳統公屋申請住戶的家庭申請者。符合申請資格的人士將於本月24日或之前陸續收到由房屋局寄出的申請表。曾於第一期遞交申請的人士，則無需再次提交申請。

凡於2月24日至3月17日期間交回申請表，可獲優先處理；3月18日以後仍繼續接受申請。

房屋局透露，去年推出簡約公屋第一期申請共收到7萬多份表格，預計今期會收到約8萬多份申請。

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