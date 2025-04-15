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結業潮｜屹立北角57年新鳳凰餅店今日結業　招牌蛋撻雞批消失　門口4個大字盡顯無奈

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 18 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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北角逾半世紀歷史的新鳳凰餅店今日結業，不少街坊、上班族知道後大感惋惜可惜，不捨店家的招牌蛋撻、雞批。

結業潮不斷，又有一老字號商店抵受不住經濟低迷的沖擊而倒下！鰂魚涌一間逾半世紀歷史的餅店今日（4月15日）結業，門上更寫上4個大字「無奈結業」，令人唏噓。今日有不少街坊、上班族均進店幫襯，並慨嘆不捨店家的招牌蛋撻、雞批。

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結業潮｜開業57年老餅店　蘇施黃曾光顧

該餅店名「新鳳凰餅店」，早於1968年於鰂魚涌開業，後來因加租等問題而於搬遷到同區內，現址鄰近港鐵站，開業超過半世紀。

TOPick記者親身到達餅店視察，可見店前掛上「無奈結業」四隻大字，現在餅店內的食品供應正常，亦見有不少人入店內購買麵包。

從餅店的裝潢已看得出其歷史悠久，招牌「新鳳凰餅店」數字已褐色不少，而店前亦貼上不少店家接受雜誌訪問的懷舊報道，其中更見嘴刁食評家蘇施黃曾經光顧，風頭一時無兩。

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結業潮｜經典產品受歡迎

新鳳凰餅店的多款產品一直深受街坊歡迎，包括新鮮即造的蛋撻、雞批等，一些甜食如朱古力三角蛋糕都吸引不少人來「朝聖」，店主稱一星期只推出一次，時間不定，有街坊嚐過後更力讚「食過一次翻尋味」，「我就嚟過好多次都摸門釘。今日星期五，兜路行過竟然有見到，勁開心好似中咗六合彩咁興奮。」更賦予它為「隱世小店」盛名。

此外，由於鰂魚涌內商廈林立，所以很多的打工仔在鰂魚涌站出閘後，便會隨即到站門的「新鳳凰餅店」買份麵包、三文治做早餐，客人一直絡繹不絕。

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結業潮｜曾推出魚蛋燒賣救亡

不過，可能隨著港鐵站附近的小食店、早餐店、咖啡店等越開越多，導致競爭漸大，餅店的客源被分薄不少。根據一名街坊透露，早於月前，餅店推出了魚蛋及燒賣小食救亡，希望吸引更多人光顧，可惜仍抵受不住要於三月底結業。

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