假學歷｜評審局上年度識破5人涉用假學歷申請教席　已向執法機關舉報

▲ 教育局表示，上學年有5宗虛假學歷申請，涉及「教師註冊或教師聘任用途」。（資料圖片）

假學歷風波似有蔓延趨勢。繼去年爆出有大學生用假學歷申請入學，教育局表示，根據香港學術及職業資歷評審局提供的資料，在2023/24年度學歷評估過程、識別出涉及虛假學歷的申請中，有5宗涉及「教師註冊或教師聘任用途」。評審局已就有關個案向相關執法機關舉報。

教育局表示，香港的專上院校均訂立嚴謹收生標準和程序，以及清晰指引，以嚴格審查入學者的學歷證明、公開考試成績及相關文書。局方已要求專上院校採取強化措施，例如按情況要求入學前提交第三方機構的驗證證明，進一步確保學歷真實性。相關院校亦會嚴守把關責任，清楚展示對偽造或提供虛假學歷「零容忍」的立場。

局方續指，如發現違規情況，專上院校會立即果斷採取紀律行動，包括撤回錄取決定或取消學籍，並按情況轉介相關執法及簽證機關跟進。香港專上院校將會繼續因應日新月異的情況，不斷完善相關安排，維護學術聲譽。

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