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移民家庭｜容羨媛移加獨力湊仔女歷黑暗3個月　憂丈夫1人留港會婚變：佢會唔會搞搞震？

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

容羨媛移民加拿大後獨力照顧子女，丈夫因工作而獨留港，令她曾一度擔心婚變。

【容羨媛/移居加拿大/移民家庭】下月便踏入41歲的前《東張西望》主持容羨媛，去年底舉家移民加拿大，不過近日她卻拍片自爆經歷黑暗3個月，原來老公於這段期間因工作而獨留香港，剩她一人在加拿大獨力照顧一對子女，同時又擔心老公在港「搞搞震」，令她深感難受！

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移居加拿大｜容羨媛移居加拿大歷3個月黑暗期

容羨媛去年9月正式離開效力16年的TVB，並宣布一家四口移居加拿大溫哥華，她亦不時在社交平台分享新生活，似乎適應得不錯。不過日前她卻在YouTube頻道分享影片，透露移民後經歷了黑暗的3個月，期間還一度哽咽指這段時間其實老公並不在加拿大，自己需要獨力照顧一對仔女。

她在影片中表示，老公因工作關係而獨自留港，未能一同在加拿大生活，她需要一打二照顧仔女的起居飲食及生活，又要適應全新生活環境，她說：「有網友發現我老公一直唔喺我身邊，問我老公去咗邊，其實因為我老公有工作關係，一直都未嚟到加拿大，所以頭三個月都係得我自己一個人湊仔女，再去適應新環境。」

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移居加拿大｜老公未能同赴加拿大　需獨力照顧子女

她續透露自己一天行程，她指小朋友在當地比較晚才上課，約8時45分到學校，因此她早上7時半起床準備飯盒給小朋友，送仔女上學後就要去買餸，下午回家再一個人做所有家務，吃過簡單午餐後就要去接放學，因他們下午兩時多便放學，由於不會有太多功課，天氣好她就帶二人到公園玩，然後再準備晚餐，她表示：「每晚12時左右，香港時間下午12時，就跟老公Facetime，同一時間我仲要去學車，搵咗啲part-time，我覺得自己真係好犀利，喺冇老公、冇工人姐姐嘅情況下，我做咗咁多嘢。」

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移居加拿大｜擔心老公搞搞震　哽咽：我哋感情有冇變？

容羨媛坦言一直期待老公盡快來加拿大一起生活，更一度哽咽說：「咁耐以嚟我哋都未試分隔兩地，以前拍拖未試過Long D（遠距離戀愛），估唔到結咗婚會Long D。喺感情上，唔知道我老公喺香港會唔會搞搞震？我就話好忙啫，你唔估知佢喺香港係點喎，老婆同仔女都唔喺身邊，一定係周圍去玩，夜夜笙歌，唔知佢返到嚟，我哋感情有冇變？或者會變得好唔好同？」這些想法都令她倍感不安。

幸經歷了3個月黑暗時期，她透露老公終於來了加拿大，彼此感情亦沒有變，並透露兩人小別勝新婚的畫面：「我哋相遇嗰一刻係非常之感人，好開心佢而家已經喺我身邊，跟住我哋會一齊喺加拿大生活。」不過有網民就認為容羨媛小事化大：「有幾黑暗，好多人都係咁，證明你以前都好依賴。」她也有友善回覆：「絕對係，而（依）家學習獨立！我會加油。」

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