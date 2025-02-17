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家庭開支︱居清水灣1500萬豪宅兩孩讀國際學校　張茆公開每月驚人家庭開支

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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張茆公開每月家庭開支，數字驚人！

【張茆/家庭開支/國際學校】城大女生張茆於2008年被拍到與倪震在蘭桂坊激咀，因而「一吻成名」！近年張茆已經嫁了外籍老公，生了一對兒女，更於2022年約1500萬元購入清水灣千呎戶，兩個小朋友就讀國際學校，生活看似美滿幸福，但原來張茆為了慳家，竟然定時上深圳超市掃貨，日前更拍片公開每月驚人家庭開支！

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2013年與澳洲詠春大師兼葉問徒孫Nima King結婚，先後育有一子一女，2022年以約1500萬元購入清水灣千呎戶，而張茆已經轉型成為親子KOL，日前她與丈夫拍片公開家庭每月開支，竟達13萬6千這個驚人數字。

而最令人驚訝的是，張茆已經每月定時與丈夫到深圳超市買日用品，並轉到深圳消費，實行應慳得慳。她在片中坦言，教育是家庭最貴的開支，不少網民留言指「感覺比美國還貴」、亦有居於北京的網民指是正常水平，而居於內地東北的網民就表示，張茆一個月的家庭開支，夠他們在東北生活一年。

張茆的家庭開支如下，點擊下圖查看

  • 學費
  • 校車
  • 房貸
  • 管理費
  • 車貸
  • 車保
  • 興趣班
  • 保險
  • 保姆
  • 菜市場
  • 深圳開支
  • 外食
  • 購物
  • 水電煤
  • 車位
  • 健身房
    • 點擊圖片放大
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    +18

    張茆一子一女分別就讀國際學校的五年級及二年級，香港的國際學校一般都需要購買債券，她沒有計算開支內，而她更坦言，仔女上中學後，開支更會大增，真的吃力。張茆在片中強調已經沒有計算家庭旅行等開支，如果算上了可能更驚人！

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