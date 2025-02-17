家庭開支︱居清水灣1500萬豪宅兩孩讀國際學校　張茆公開每月驚人家庭開支

▲ 張茆公開每月家庭開支，數字驚人！

【張茆/家庭開支/國際學校】城大女生張茆於2008年被拍到與倪震在蘭桂坊激咀，因而「一吻成名」！近年張茆已經嫁了外籍老公，生了一對兒女，更於2022年約1500萬元購入清水灣千呎戶，兩個小朋友就讀國際學校，生活看似美滿幸福，但原來張茆為了慳家，竟然定時上深圳超市掃貨，日前更拍片公開每月驚人家庭開支！

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2013年與澳洲詠春大師兼葉問徒孫Nima King結婚，先後育有一子一女，2022年以約1500萬元購入清水灣千呎戶，而張茆已經轉型成為親子KOL，日前她與丈夫拍片公開家庭每月開支，竟達13萬6千這個驚人數字。

而最令人驚訝的是，張茆已經每月定時與丈夫到深圳超市買日用品，並轉到深圳消費，實行應慳得慳。她在片中坦言，教育是家庭最貴的開支，不少網民留言指「感覺比美國還貴」、亦有居於北京的網民指是正常水平，而居於內地東北的網民就表示，張茆一個月的家庭開支，夠他們在東北生活一年。

張茆的家庭開支如下，點擊下圖查看

學費 校車 房貸 管理費 車貸 車保 興趣班 保險 保姆 菜市場 深圳開支 外食 購物 水電煤 車位 健身房 ▼ 點擊圖片放大 +19 +18

張茆一子一女分別就讀國際學校的五年級及二年級，香港的國際學校一般都需要購買債券，她沒有計算開支內，而她更坦言，仔女上中學後，開支更會大增，真的吃力。張茆在片中強調已經沒有計算家庭旅行等開支，如果算上了可能更驚人！

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