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雨水節氣2025｜雨水節氣5大禁忌勿觸犯　命理師點名4生肖注意健康【附開運方法】

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 42 分鐘前

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雨水節氣2025｜雨水節氣5大禁忌，命理師點名3生肖遇水則發。

【雨水節氣2025/雨水習俗/雨水禁忌】2月18日是二十四節氣中的「雨水」，雨水象徵萬物生發，當日有不少禁忌要留意，有命理師點名3個生肖「遇水則發」，並分享3招開運方法，讓大家旺上加旺！

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雨水節氣2025｜雨水3生肖遇水則發

台灣命理師柯柏成於Facebook專頁發文，雨水是二十四節氣中的第二個節氣，太陽到達黃經330°。從雨水起開始多雨，降雨量大多以小雨或毛毛細雨為主。

根據《月令七十二候集解》記載，「正月中，天一生水，春始屬木，然生木者必水也，故立春後繼之雨水。且東風既解凍，則散而為雨矣」。因此有3個生肖在這個節氣要遇水則發，分別是屬虎、兔、龍，今年訂立的目標或願望都容易達成。點擊圖片放大看詳情：

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雨水節氣2025｜雨水5大禁忌

命理師清水孟國際塔羅小孟老師亦曾在Facebook專頁發文，指雨水節氣有5個禁忌要留意，否則會影響身體健康，點擊圖片放大看詳情：

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雨水節氣2025｜4個生肖注意健康

命理師楊登嵙博士亦表示，2025年「雨水」這半個月，有4大生肖要注意健康，分別是屬兔、龍、猴、蛇，寒濕邪氣是雨水節氣常會出現的病邪，注意感冒、過敏性疾病，如皮膚病、氣喘、過敏性鼻炎、風濕性關節炎等。

雨水節氣2025｜養生注意事項

楊登嵙就著6大方面分享開運養生和禁忌：

一、食的養生與禁忌

  • 1. 應少吃酸味，多吃微甜甘潤，以養脾臟之氣，可選擇蓮子、紅棗、桂圓、百合、糯米、淮山、甘蔗、黃豆芽、綠葉蔬菜、甜椒、枇杷、番石榴、粥等；達到健脾養胃的目的，脾胃顧好了，體質就優良，年後不應盲目進補，建議多喝溫開水與食性平之物。
  • 2. 喝杯溫熱的紅糖薑棗茶，泡個熱水腳，微微出汗即可祛除外濕。同時，還要注意防止內濕。
  • 3. 注重於「防風祛濕」，建議將菊花、甜菊、萬壽菊、甜薄荷、薰衣草、百里香、綠茶、玫瑰、……等食材，沖泡成茶飲，作為日常生活中的飲品，排解積蓄在人體內的濕氣，利尿、利便，就不怕濕體質帶來各種病症。

二、衣的養生與禁忌

  • 1. 天氣雖開始回暖，但氣候仍會多變，時冷時熱，故厚衣棉服不可驟減，以防風寒侵入而致病。
  • 2. 易下雨，濕衣裹身而感受寒濕會引發疾病，建議採用「洋蔥式穿搭」，用來應付冷熱難以捉摸的氣溫。

三、住的養生與禁忌

  • 1. 在居室及其周圍種植綠葉花卉，既能讓環境充滿生機又能凈化空氣促進身體健康。
  • 2. 穿襪子睡覺，盡量以棉、毛天然材質為主，不要勒太緊，以免影響循環，越睡越累；最重要是自己能感覺到舒服、溫暖，而不是束縛感，入睡時腳暖，比較容易睡得著、睡得深。

四、行的養生與禁忌

  • 1. 起日夜溫差仍大，作息最好早睡早起，清晨出門運動，最好穿上外套，加強頸部與四肢保暖。
  • 2. 雨水節氣降雨多，出門最好帶把傘，這樣就可以避免冒雨涉水。

五、育的養生與禁忌

  • 1. 春天是向上萌發的季節，不是閉塞的時候，適合多嘗試多發展。用不著生別人的氣，或生自己的氣。在揚發的春季，忌火爆生氣、大動肝火。宜多接近青山綠水、多走動，將怒火、鬱悶疏泄。到空氣好的地方，吐舊納新，享受一下深呼吸的舒暢感。
  • 2. 人體的脾胃被濕邪所困，易導致中氣不足，氣血運行不暢，就會出現疲勞、乏力、頭昏腦漲等不適症狀；不少人到了春天就呵欠連連、昏昏沉沉沒精神，這就是「春睏」。這時最好的解決方法不是多睡覺，而是應當適當的運動，一則動能生陽，二則汗能排濕。
  • 3. 可進行和緩的運動，如飯後至戶外散步，若室外氣溫仍低，則可以爬樓梯、做家事，甚至原地踏步，都能溫和增進身體的活動量，卻不使身體過度勞動。

六、樂的養生與禁忌

  • 雨水節氣想出門走走常常遇到下雨，臥室鋪上瑜珈墊立刻變成個人健身房，室內運動省錢又方便。想要好玩一點，就拿出健身環，搭配電動邊玩邊運動，既可促進血液循環還有娛樂效果。

資料來源：柯柏成/命理小孟老師星座塔羅牌之清水孟名門易理楊登嵙博士 

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