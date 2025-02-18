健康危機丨張衛健舊愛健康亮紅燈　證患甲亢需長期服藥曾與商人奉子成婚不幸小產

▲ 張衛健舊愛健康亮紅燈 證患甲亢需長期服藥曾與商人奉子成婚不幸小產

【江欣燕／張衛健／甲亢】曾為張衛健舊愛，現年57歲的江欣燕（欣欣）近日與好友梅小惠上電台受訪，宣傳TVB節目《友乜唔講得》，期間欣欣於節目大爆自己的健康問題，指自己因病致長期失眠，手腳無力，更需長期服藥。

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江欣燕近日與好友梅小惠馬不停蹄地為TVB主持的《友乜唔講得》節目宣傳，據了解，其中一集便邀請了黃百鳴、陳欣健為嘉賓，並一起大談「夜蒲」。期間欣欣便透露因患上甲亢，已於1年前戒掉「夜蒲」，以往無酒不歡的她，現在為了健康，亦變成滴酒不沾。

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欣欣還透露，醫生指停經可能是患病其中原因之一，又不排除家族遺傳影響：

我睇那位醫生，佢話我呢個年紀停經之後，體內荷爾蒙嘅DNA起咗變化，變咗有咁嘅情況出現。之後我就返去問屋企人，問到六姑姐先知道我爸爸之前甲狀腺都有問題。我嗰陣時真係長時間瞓唔到覺，仲要無時無刻都好亢奮好精神，搞到個人好辛苦，有時候手腳都會冇力，咁所以到而家我都仲要食藥搞到病情。

結婚前夕小產



江欣燕在2001年與拍拖10年的商人吳積遜（Jackson）結婚，婚後更淡出幕前變身闊太多年，惟二人於2013年最終離婚收場。她曾披露當年決定嫁Jackson是因為奉子成婚，但結婚前夕卻經歷小產打擊：「最初是驗孕捧兩條線中咗，爹地好開心，個個都話結婚啦，Jackson又訂到生日那天的場地。」

怎料，江欣燕當時忙完爸爸媽媽結婚周年的主持，突然一次企高拿東西時感雙腳乏力，於是再找醫生檢查：「才發現胎兒沒有生命跡象，醫生指這情況懷孕不足3個月很常見。但我是接受不到，好失望，那還結不結婚呢？但我已約了周刊做結婚的專訪。」

欣欣指，結婚表面開心，其實她本人情緒崩潰了好一陣子。

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甲狀腺亢進症常見徵狀

耳鼻喉科專科醫生李學楠表示甲狀腺亢進症誘發原因，其實沒有特定，但通常第一次病發年紀大約20至40歲。除了一般人比較認知的大頸泡、眼突之外，甲狀腺亢進症常見病徵還包括以下7項:

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甲狀腺亢進症常見治療方法

至於治療方法，李學楠指普遍而言以藥物治療為主，主要是令病人荷爾蒙減少，從而令病徵消失，服藥約一至兩年後，甲狀腺荷爾蒙回復正常，病人便可以停藥，再定期抽血檢查便可。一旦食藥無效，他指醫生一般會開予另外2個方案，分別是做切除手術，將甲狀腺取走；另一方法是使用放射碘，病人服食後，甲狀腺細胞會被殺死，從而治療甲亢問題。

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