  • 20°C
香港時間：2025218日 (二) 13:25

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

健康危機丨張衛健舊愛健康亮紅燈　證患甲亢需長期服藥曾與商人奉子成婚不幸小產

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

張衛健舊愛健康亮紅燈　證患甲亢需長期服藥曾與商人奉子成婚不幸小產

【江欣燕／張衛健／甲亢】曾為張衛健舊愛，現年57歲的江欣燕（欣欣）近日與好友梅小惠上電台受訪，宣傳TVB節目《友乜唔講得》，期間欣欣於節目大爆自己的健康問題，指自己因病致長期失眠，手腳無力，更需長期服藥。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜癌後補充營養促復原　營養師推薦防癌食物一覽　6種食材煮出健康家常菜

江欣燕近日與好友梅小惠馬不停蹄地為TVB主持的《友乜唔講得》節目宣傳，據了解，其中一集便邀請了黃百鳴、陳欣健為嘉賓，並一起大談「夜蒲」。期間欣欣便透露因患上甲亢，已於1年前戒掉「夜蒲」，以往無酒不歡的她，現在為了健康，亦變成滴酒不沾。

點擊圖片放大
+10
+9

欣欣還透露，醫生指停經可能是患病其中原因之一，又不排除家族遺傳影響：

我睇那位醫生，佢話我呢個年紀停經之後，體內荷爾蒙嘅DNA起咗變化，變咗有咁嘅情況出現。之後我就返去問屋企人，問到六姑姐先知道我爸爸之前甲狀腺都有問題。我嗰陣時真係長時間瞓唔到覺，仲要無時無刻都好亢奮好精神，搞到個人好辛苦，有時候手腳都會冇力，咁所以到而家我都仲要食藥搞到病情。

結婚前夕小產

江欣燕在2001年與拍拖10年的商人吳積遜（Jackson）結婚，婚後更淡出幕前變身闊太多年，惟二人於2013年最終離婚收場。她曾披露當年決定嫁Jackson是因為奉子成婚，但結婚前夕卻經歷小產打擊：「最初是驗孕捧兩條線中咗，爹地好開心，個個都話結婚啦，Jackson又訂到生日那天的場地。」

怎料，江欣燕當時忙完爸爸媽媽結婚周年的主持，突然一次企高拿東西時感雙腳乏力，於是再找醫生檢查：「才發現胎兒沒有生命跡象，醫生指這情況懷孕不足3個月很常見。但我是接受不到，好失望，那還結不結婚呢？但我已約了周刊做結婚的專訪。」

欣欣指，結婚表面開心，其實她本人情緒崩潰了好一陣子。

點擊圖片放大
+7
+6

甲狀腺亢進症常見徵狀

耳鼻喉科專科醫生李學楠表示甲狀腺亢進症誘發原因，其實沒有特定，但通常第一次病發年紀大約20至40歲。除了一般人比較認知的大頸泡、眼突之外，甲狀腺亢進症常見病徵還包括以下7項:

點擊圖片放大
+6
+5

甲狀腺亢進症常見治療方法

至於治療方法，李學楠指普遍而言以藥物治療為主，主要是令病人荷爾蒙減少，從而令病徵消失，服藥約一至兩年後，甲狀腺荷爾蒙回復正常，病人便可以停藥，再定期抽血檢查便可。一旦食藥無效，他指醫生一般會開予另外2個方案，分別是做切除手術，將甲狀腺取走；另一方法是使用放射碘，病人服食後，甲狀腺細胞會被殺死，從而治療甲亢問題。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

凍齡女神｜90年代「男神收割機」嫁富商為愛息影多年　年逾50外貌超凍齡
17:33 2025/01/17
凍齡女神｜90年代「男神收割機」嫁富商為愛息影多年　年逾50外貌超凍齡
女神崩壞丨昔日女神不再？　54歲洪欣生圖曝光零濾鏡下狀態驚人
17:30 2025/01/14
女神崩壞丨昔日女神不再？　54歲洪欣生圖曝光零濾鏡下狀態驚人
女神崩壞丨TVB女神大走樣身型脹爆被誤當大媽　網民：完全認唔出
13:48 2025/01/17
女神崩壞丨TVB女神大走樣身型脹爆被誤當大媽　網民：完全認唔出

你可能感興趣

凍齡女神｜90年代「男神收割機」嫁富商為愛息影多年　年逾50外貌超凍齡
17:33 2025/01/17
凍齡女神｜90年代「男神收割機」嫁富商為愛息影多年　年逾50外貌超凍齡
女神崩壞丨昔日女神不再？　54歲洪欣生圖曝光零濾鏡下狀態驚人
17:30 2025/01/14
女神崩壞丨昔日女神不再？　54歲洪欣生圖曝光零濾鏡下狀態驚人
女神崩壞丨TVB女神大走樣身型脹爆被誤當大媽　網民：完全認唔出
13:48 2025/01/17
女神崩壞丨TVB女神大走樣身型脹爆被誤當大媽　網民：完全認唔出
健康問題 陳欣健 黃百鳴 江欣燕 張衛健

最高瀏覽

王祖藍李亞男︱王祖藍拍片突然宣布「10年的婚姻結束了」　李亞男：這個結局反差也太大了吧
王祖藍李亞男︱王祖藍拍片突然宣布「10年的婚姻結束了」　李亞男：這個結局反差也太大了吧
癌症警號｜身體4部位隱隱作痛恐為癌症警號　持續腹痛或與6種癌症相關
癌症警號｜身體4部位隱隱作痛恐為癌症警號　持續腹痛或與6種癌症相關
乳癌︱TVB最年輕視后驚爆險患乳癌　新婚百病纏身胸部硬塊「拮歪4支針」生3胎餵母乳保命
乳癌︱TVB最年輕視后驚爆險患乳癌　新婚百病纏身胸部硬塊「拮歪4支針」生3胎餵母乳保命
詩琳病逝｜20歲女歌手詩琳疑染甲流併發腦膜炎不治　年初一曾登春晚
詩琳病逝｜20歲女歌手詩琳疑染甲流併發腦膜炎不治　年初一曾登春晚
金賽綸離世｜金賽綸被吸血一生養家揹巨債 元斌相隔15年罕現身慟別 一個原因元斌此後從未接戲
金賽綸離世｜金賽綸被吸血一生養家揹巨債 元斌相隔15年罕現身慟別 一個原因元斌此後從未接戲