小學數學題｜「9+9÷3」答12被打交叉　老師解答：大家常犯同1錯誤

▲ 「9+9÷3」答12被打交叉，老師解答「大家常犯同1錯誤」。

【數學題/小學數學】 不少數學題看似簡單，但其實藏有陷阱，一道小學數學考試題目「9加9除3」，學生寫上答案「12」，卻被打叉，家長向老師質問後，原來是學生沒有認真審題，錯在1個字上。

小學數學題｜「9加9除3」答12卻錯誤 老師解釋要認真審題

內地一名博主「奶豆爸爸聊育兒」發文分享，以往的題型也比較中規中矩，一板一眼，但近年越來越多創新型題目，而且很多題目卻連家長也會掉入陷阱中。

▲ 有家長分享孩子的數學考試題，「9加9除3」但回答12卻錯誤。（微博圖片）

他指，早前有家長分享「9加9除3等於多少？」，孩子的答案是「12」 ，卻被老師打交叉。及後，家長向老師質問，老師解釋要認真審題，在數學上，「除」和「除以」是兩個不同的概念，而在該題目中，因為是「除」，所以除數是「9」，被除數是「3」，而題目的正確寫法應該是「9+3÷9」。而非「9+9÷3」，所以正確答案是「9.3333」，而題目考驗的是學生的審題細心程度。

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