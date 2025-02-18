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升小選校｜港媽狂報18間小學假日無休填表面試　老公黑面埋怨喊辛苦陷婚姻危機

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

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港媽漁翁撒網報18間小學，假日無休填表面試遭老公黑面埋怨喊辛苦。

【小一面試/升小選校面試/家庭教育/夫妻之道】香港升小學競爭激烈，家長為了孩子的教育不惜投入大量時間和精力。一位港媽近日在社交媒體大吐苦水，指為孩子報18間小學，假日無休填表面試，遭到老公黑面埋怨喊辛苦，網民震驚︰「唔好話另一半啦，小朋友都辛苦啦！」

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升小選校｜無間斷填表面試

這位港媽於FB討論區發文表示，一口氣替小朋友報了18間小學，從報名到面試，幾乎每天都在填寫各種表格，面對繁瑣的程序和每間小學不同的要求，真是讓人筋疲力盡。她老公亦因為整個家庭全神貫注於孩子升小的狀態，加上連續幾個月都沒有放假休息的時間，而感到疲憊不堪，讓成夫妻之間的矛盾逐漸加深，家庭氛圍也變得緊張。

同場加映︰最新全港小學排名TOP30

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升小選校｜夫妻教育觀必須一致

升小學難免會較緊張，有不少網民在帖文中留言分享了類似的感受，寫道︰「確實填表都填到發脾氣」、「有情緒先正常喎，幾個月無週末時間，係人都要休息架喎」、「填表小事啦，啲學校又要求portfolio，又要拍片，其實唔家變先奇」、「18間大人細路都好辛苦，仲未計好彩有second in/third in」，有網民更認為「兩個人嘅養兒教育觀以及衍生出嚟嘅目標、方向同實行細節唔一致，就會不斷出現呢啲矛盾位，認真喺核心問題上傾吓，有咗共識，可能可以免去之後好多煩惱㗎」。

同場加映︰4個破壞夫妻關係的因素

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升小選校｜網民：小朋友也有壓力

除了家長辛苦，小朋友的感受同樣不容忽視，面對各種面試和評估，也承受著很大的心理壓力。「個小朋友其實五六歲，去咁多間學校面試都辛苦啦」、「孩子在面試時緊張得手心出汗，我心裡也跟著緊張。」、「擔心孩子的表現，甚至會影響到他們的自信心。」有網民指出：「唔好話另一半啦，小朋友都辛苦啦。」有的家長甚至表示：「如果我覺得孩子的能力不足，那我為什麼還要報名這麼多間學校呢？」這種焦慮的心態，很有可能對小朋友造成心理壓力。

【內容獲「生仔要考牌系列」授權刊出】

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