流感｜徐熙媛大S流感離世病徵成關注　中醫建議4款藥方對治流感

近日，台灣藝人大S因流感引發併發症去世的消息引起了廣泛關注。這一事件不僅令人感到震驚，更使人們開始重新審視流感這一常見病徵。

流感作為一種由流感病毒引起的急性呼吸道感染，現代醫學防治主要依賴疫苗接種和抗病毒藥物。中醫防流感有何優勢？哪些方法可預防和治療流感？唐文義博士將在此分享中醫如何應對流感，探討其預防措施。

流行性感冒是感染流感病毒引起的一種急性呼吸道傳染病，臨床徵狀多為：發熱、寒戰，頭痛、周身痠痛、疲乏無力，部分可出現肺炎等併發症。具有起病急，傳染性強、發病率高等特點，多以飛沫傳播，以冬春季節高發，老年人，年幼兒童、孕婦等普遍易感，病情一般普通感冒為重，嚴重可損害神經系統、心臟病及敗血症等危及性命。

中醫古籍並無流感一詞，根據其特點將流感歸屬於時行感冒、傷寒、溫病、瘟疫等。古代醫書《諸病源候論》曰：「時行病者，是春時應溫而反寒，冬時應寒而反溫，非其時而有其氣，此則時行之氣也」；《瘟疫論》曰：“夫瘟疫之為病，非風非寒非暑非濕，乃天地間別有一種異氣所感。」；葉天士在《溫熱論》曰：「溫邪上受，首犯肺衛」，即溫熱邪氣從口鼻而入，侵犯人體的呼吸系統，故流感多以急性上呼吸道感染為發病徵狀。

中醫認為：「正氣存內，邪不可干；邪之所湊、其氣必虛」，說明外邪是流感發病條件，但發病與否主要在於正氣強弱。綜合以上，唐博士將流感的發病原因概括為內、外因兩個方面，外因為時邪侵入人體，邪從熱化；內因為正氣不足，衛外不固。

中醫預防流感的治療優勢

唐博士認為：流感與中醫溫病相對應。南方地區主要呈現風寒化熱、加熱、加濕的徵狀，臨床表現為高熱、咽痛、口乾、口苦，部分伴有胃腸道癥狀。

▲ 唐文儀博士

在日常生活中，提出以下建議，具體在資深中醫師指導下進行，以確保安全和有效：

1. 易出汗、感冒及怕風怕冷者：可用黨參3錢、紫蘇葉3錢、生薑1片、桂枝1錢煮水飲用，幫助疏風補氣。

2. 疲倦乏力、食慾不振者：可選擇黨參3錢、黃芪3錢、陳皮1錢、山藥3錢等煮水飲用，以健脾補氣。

3. 口乾咽燥、易疲勞者：可用西洋參3錢、玉竹3錢、陳皮1錢泡水，既可以滋陰又能補肺健脾。

4. 易上火、伴有咽痛、黃痰者：可用金銀花3錢、牛蒡子3錢、板藍根3錢、桔梗3錢等煮水，以清熱解毒。

穴位按摩：每日拇指按壓風池穴（後頸發際綫凹陷處）2分鐘，緩解頭痛、驅風散寒；按壓合谷穴（虎口肌肉最高點）3次，提升免疫力，尤其適合易感冒兒童；按壓足三里（膝蓋下3吋）5分鐘，健脾胃、補氣血；艾灸或熱敷肺俞穴、神闕、氣海、關元、大椎等穴位，祛濕溫陽，提高機體的免疫功能。