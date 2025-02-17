育兒心得︱陳敏兒開Talk分享5個英文字　助孩子建身心靈健康

▲ 陳敏兒分享育兒心得，助孩子建身心靈健康。

【陳敏兒/育兒心得/身心靈健康】近年孩子情緒狀況備受關注，不少調查發現他們的精神健康不理想。前演藝人兼生命教練陳 敏兒女士日前在香港樹仁大學輔導及心理學系所舉辦的「家校攜手．關愛融合」座談會中，以 演講嘉賓身份分享締造情緒健康家庭的心得。她認為，家長必須要好好調節自己的情緒，才有能力把家變成孩子的避風港、加油站，讓他們健康快樂地成長。

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陳敏兒育兒心得︱先調節正面情緒

陳敏兒跟其他父母一樣，在孩子成長的不同階段，她亦面對着不同的挑戰。「因為愛的緣故， 我們一定會對孩子有很多擔心，亦會有很多無限的想像：為孩子做了這麼多事，可能他不領情 ，身邊又有很多人的說話：『你怎樣為人母親？！』、『如果我是你，我就會怎樣怎樣』等。」

▲ 陳敏兒分享育兒心得，助孩子建身心靈健康。

她表示，父母也是血肉之驅，有時面對孩子時，他們也會感到委屈、沮喪、憤怒等，甚至控制不住情緒，說了一些不應該說的話、做了一些不應該做的事，之後感到內疚和後悔，到頭來可能破壞親子關係。其實人有情緒是極之正常，第一步就是了解及接納情緒，好好調節自己正面的情緒 ，才有足夠能力幫助孩子。

陳敏兒育兒心得︱家長要做孩子的幸福模型家長如何建立全人身心靈的健康？

她建議可參考幸福研究學院（Happiness Studies Academy ） 創辦人Dr. Tal Ben-Shahar的「SPIRE Model」。它包括以下五個面向，環環緊扣，我們都需要 一一關顧。

陳敏兒育兒心得︱何謂「SPIRE Model」？

「S」：Spiritual（精神）：宗教信仰是精神其中一個部分，此外還有很多不同方面。Dr. Tal Ben-Shahar認為，接觸大自然對療癒心情相當重要。意義也是令人活得更幸福、更快樂的另 一重要部分。

「P」：Physical（身體）：Dr. Tal Ben-Shahar把營養、運動、觸覺和恢復，形容為「四個神奇藥」。 營養及運動對提升健康的重要性，大家應不感陌生。

至於觸覺呢？腦神經科學家研究指出，透過皮膚和皮膚之間的接觸，如按摩、拖手等，腦部會分泌荷爾蒙「催產素」，予人窩心、幸福的 感覺。恢復則要靠充足的休息。

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「I」：Intellectual（ 智力）：具備成長思維（Growth Mindset）的人勇於涉獵更多不同的東西；涉獵得愈多東西，腦神經生長得愈多，人會變得愈來愈聰明。

「R」：Relational（關係）：五種愛的語言（The 5 Love Languages）包括肯定的言語、精心的時刻、真心的禮物、服務的行動和身體的接觸，更精準的表達愛及感受被愛。

「E」：Emotional（情感）：正如剛才提到有情緒是相當正常，所以情緒是不可以抑壓，你愈抑壓， 反彈就愈大。反應過度，有可能被情緒拉著你走。鼓勵大家接納自己的情緒，肯定其出現，關注並將之撫慰。當你懂得這樣做，你就懂得如何回應孩子的情緒。

陳敏兒育兒心得︱愛錫不應與行為掛鈎

陳敏兒表示，無論父母或老師，有時都不自覺地將愛錫孩子與否跟其行為掛鈎起來，這樣便令孩子覺得父母或老師的愛是需要用自己好的行為換回來。其實人是無可能不犯錯的，若孩子 一犯錯，就不為父母所愛錫，會感到缺乏安全感。「但當孩子被接納的話，父母便存在其內心世界中，他知道自己不是孤軍作戰，他不再是一個人面對生命中種種的挫敗和挑戰，父母會跟他同坐一條船。所以不要批評、不要比較、不要輕看孩子承受的壓力，更加不要強迫孩子完成父母的心願。」

陳敏兒育兒心得︱免費教師培訓課程

除了家庭外，學校對提升孩子精神健康也扮演着重要的角色，所以家校兩者缺一不可。香港樹 仁大學獲香港特別行政區教育局委託，2024/25學年至2026/27學年3個學年期間，為教師提供 一系列教師專業發展課程（簡稱「BAT」課程），並承辦自閉症、注意力不足/過度活躍症及精神 病患三個專題課程，課程均由政府全額資助，以支援應對有特殊教育需要的學生。香港樹仁大學輔導及心理學系副系主任兼課程統籌主任許明得教授說：「在過去的培訓課程中，我看到很多老師盡心地討論如何幫助SEN學生的不同方法，幫助發掘學生的潛能和長處，亦讓家長更 加明白自己的孩子，為他們帶來一些希望。」

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