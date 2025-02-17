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詐騙｜東華學院暫無意強制非本地生填防騙問卷　有學生聽講座始驚覺墮入騙局

港聞

撰文： 蔡健行

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

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陳慧慈表示，東華學院出現數宗學生受騙的個案。（蔡健行攝）

近期電話騙案猖獗，東華學院管理層今日（17日）向傳媒透露，最近有數名非本地生墮入騙局，合共被騙金額少於100萬元以下，而該校已在必修通識教育課程內提供防騙知識，暫無意強制學生填防騙問卷。

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東華學院校長陳慧慈在傳媒聚會中透露，學院有數名學生墮入騙局，涉及金額少於100萬元。副校長（學術）文偉光透露，其中一名受騙學生是透過警方講座發現，該名學生出席講座期間，發現經歷與騙徒手法相近，遂向在場警務人員求助。近期相繼有大學落實要求新生入學前先完成防騙測驗，文偉光認為，相關措施屬補救性，又透露學院暫無意強制新生完成測驗。

陳慧慈指，該校本學年已組織兩次由警方主講的講座，學院必修的國家安全教育課程中亦包括防騙教育。她又稱，學院的中國內地學生會今年成立，學院亦會與學生會合作，發布防騙資訊。陳慧慈形容「學生遇上騙案一個也是太多」，未來會加強與警方合作，亦會提早向內地生提供防騙知識，例如在發出取錄通知時，一併連同相關資料發出。

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