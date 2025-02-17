柏林影展︱與香港電影發展局為開拓國際市場 文創處辦香港之夜與海外電影人交流
撰文： 文體藝online
發布時間： 2 小時前
【香港電影 ／港產片／柏林影展】為增加香港電影人喺海外嘅曝光率，同開拓更多進軍國際市場嘅機會，文化體育及旅遊局文創產業發展處（文創處）與香港電影發展局，率領業界代表團，參與第75屆柏林國際電影節，並喺2月14日於當地舉辦「香港之夜」招待會。
香港導演劉韻文啱啱喺辛丹斯電影節為佢嘅新作品《花明渡》舉行世界首映，而「香港之夜」呢晚佢都有現身，仲指呢個招待會造就咗一個機會令佢認識更多歐洲嘅電影人，同時亦開心「香港之夜」可以展示到香港電影嘅新動向之餘，亦體現到政府對業界嘅支持。
柏林影展︱促成交易機會
由文創處文創產業專員曾昭學率領嘅代表團，成員之一嘅《虎毒不》監製龍國瑤、《東風破》導演兼監製麥婉欣，及《敗走麥城》監製蔡浩泉，就出席合拍電影巿場舉行嘅座談會、工作坊、招待會等，與不同地域嘅電影人討論交流。
文創處電影製作總監陳世敏亦喺合拍電影巿場嘅環節介紹香港「歐亞文化交流電影製作資助計劃」，並與監製龍國瑤參加咗歐洲電影市場舉行嘅圓桌工作坊，分享香港拍攝經驗同優勢。
此外，由新進導演李駿碩編導嘅電影《眾生相》獲選入今屆柏林電影節「Panorama」單元，佢同男主角張迪文及一眾主創出席世界首映。
而文創處亦資助香港電影發行商喺影展期間進行巿場展映，包括高先電影嘅《虎毒不》及香港電影發展局資助，由銀都機構發行嘅《紅豆》，希望讓國際業界欣賞香港電影，促成交易機會。
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