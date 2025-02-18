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食物安全｜肉類添加二氧化硫99%合格　僅5鮮肉樣本含防腐劑　

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 1 小時前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

食物安全中心公布肉類添加二氧化硫專項食品調查結果。（食物安全中心提供）

食物安全中心今日（17日）公布肉類添加二氧化硫專項食品調查結果。在約610個肉類樣本中，除早前已公布的5個鮮肉樣本驗出，不可在新鮮肉類中使用的防腐劑二氧化硫外，其餘樣本全部通過檢測，整體合格率為99%。

食安中心透過恆常食物監測計劃，從不同店鋪包括新鮮糧食店、超級市場、街市肉檔及網上零售商抽取牛肉、豬肉及羊肉樣本作化驗。發言人表示，二氧化硫是防腐劑，可用於乾果、醃菜和經加工處理的肉製品如香腸及漢堡扒等不同種類的食物。

根據《食物內防腐劑規例》（第132BD章），二氧化硫不得用於新鮮或冰鮮肉類，但過往曾有個別販商為使肉類的色澤更鮮明，違法在肉類中添加二氧化硫。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫，但對其有過敏反應的人士，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

根據上述規例，在新鮮及冰鮮肉類中添加二氧化硫屬違法，最高可判罰款5萬元及監禁6個月。

發言人提醒業界必須遵守法例規定，不可售賣摻雜二氧化硫的新鮮及冰鮮肉類。市民則應光顧可靠的商戶，切勿購買或進食顏色異常鮮紅的肉類。

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