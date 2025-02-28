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Tesla車主｜Tesla司機巴士站違規停泊　手持大疊紙鈔狂罵影像者

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撰文： 王月明

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

Tesla車主巴士站違規停泊，手持大疊紙鈔狂罵影像者，《道路使用者守則》罰$XXX。

與人爭辯時，不時誰的聲音大就有道理！近日，有人在Facebook「車cam L」群組轉載一則影片，指有Tesla司機在尖沙咀漢口道附近巴士站違規停泊，有人上前提醒其離開，卻遭司機手拿大疊現金指罵。

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Tesla車主｜司機違停反鬧途人

樓主稱「違泊喺巴士站擋住啲觀光巴士，同時好聲好氣叫你走，你就發晒癲」。

據影片可見，1名Tesla司機將車停泊在尖沙咀漢口道半島酒店對出位置，手持2大疊鈔票，不知是否在整理，不滿有人提醒其離開，不斷出言指罵拍片者，「......唔知以為你自己係差佬咁X樣講」，有其他網民上傳圖片，可清楚見到涉事司機將車停泊在巴士站。

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Tesla車主｜網民斥司機無理

此事引起網民熱議，紛紛斥責司機離譜，「佢做乜講粗口」、「佢覺得自己永遠是對的」、「知唔知咩叫巴士站？有本事泊全日咪X走」、「唔使勞氣啦，1823都慳返」、「影住駕，犯法就要罰，反正佢錢多」。

Tesla車主｜違規泊車可罰400元

據運輸署《道路使用者守則》及《道路交通（交通管制）規例》，除了特許使用者，巴士站、公共小型巴士站或的士站不准停車及上落客貨；未經授權在巴士站、公共小巴站、的士站、車隊的士停車處或公共小巴停車處停車可被罰款400元。

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