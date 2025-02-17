乳癌︱TVB最年輕視后驚爆險患乳癌　新婚百病纏身胸部硬塊「拮歪4支針」生3胎餵母乳保命

▲ TVB最年輕視后驚爆險患乳癌 新婚百病纏身胸部硬塊「拮歪4支針」生3胎餵母乳保命

【TVB視后／蔡少芬／乳癌／乳腺增生／癌症】好彩無事！1991年港姐季軍、憑著《天地豪情》成為最年輕TVB視后的蔡少芬，日前在YouTube頻道中自爆曾險患乳癌，透露當時胸部硬塊「拮歪4支針都搞唔掂」，自覺才和老公張晉結婚數月卻百病纏身，痛哭稱「很對不起他」。蔡少芬之後聽取醫生建議，堅持母乳餵哺3個孩子，減低乳腺增生致癌風險。

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現年51歲的蔡少芬，曾是2000年代初TVB四大花旦之一，自2008年與内地演員張晉結婚，先後誕下兩女一子，開始主力在內地發展，一家五口曾定居上海。近年，蔡少芬舉家回流返港居住，日前她就接受好友謝寧和蘭茜的YouTube頻道「Happy Women's Club」訪問，透露自己當年新婚不久險患乳癌的經歷。

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百病纏身見老公痛哭「好對唔住佢」

蔡少芬表示，當年她與張晉結婚數月，還未生小朋友，見醫生時竟發現自己險患乳癌：

因為我有乳腺增生，我有一個位係有硬塊，個醫生話你忍一針啦，忍一忍，抽一抽。好啦，我睇住佢插，拮到歪晒都隊唔到落去，佢覺得係陰影嗰個位。跟住佢講，硬㗎喎，我心諗唔係呀嘛。之後（支針）攣咗…… 攣咗4支都搞唔掂。

之後，蔡少芬轉求診另一名醫生，「佢一拮就抽到，佢話係水分唔係咁好，不過唔緊要嘅，驗完我再話你聽。」

蔡少芬坦言，在未轉醫生前，見到老公張晉時忍不住痛哭：

我話我對唔住呀，啱啱同你結婚都未夠一年，我就「強直性（脊椎病） 」又有，而家仲有埋乳癌，我唔知點面對你…… 我覺得好對唔住佢，喊到我死。

生3胎堅持餵母乳保命：唔會再有呢個病

所幸，胸部硬塊的檢測報告結果是良性；維持每3個月檢查一次，沒事就好。但醫生也向蔡少芬建議，若生孩子最好母乳餵哺，可以預防乳癌：

我勸你餵人奶。因為餵人奶，你乳腺增生會越嚟越收。你冇咗呢樣嘢就好難有癌症。

之後，蔡少芬為了小朋友和自己的健康，便選擇母乳餵哺，「絕對唔係因為為咗自己啦，都有為咗自己嘅，但唔係『淨係』。」到餵哺完第二個孩子，再看醫生，醫生說如果生第3個就好，「包你一定冇乳癌」。但當時蔡少芬不覺得會有第3個孩子，沒想到6年後真的又有：

我而家已經餵完，我就好安心，我應該唔會再有呢個病，成件事我都覺得好感恩。

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同場加映：乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

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同場加映：自我乳房檢查方法

據香港家庭計劃指導會資料，自我乳房檢查的目的是提高對自己乳房的認識及對乳房疾病的警覺性，大部分的乳房腫塊都是在自我檢查時發現。自我檢查應在乳房並無疼痛或腫脹的情況、如經期後進行；停經後的婦女則可在任何時候進行。任何女性一旦發現乳房腫塊，應盡早找醫生檢查，獲取專業的意見和診斷。

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同場加映：乳癌常見療法

外科專科醫生熊維嘉指視乎患者的病情及期數，醫生會建議不同治療方法，常見方法如下：

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