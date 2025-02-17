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公務員｜楊何蓓茵：近2.5萬名公務員非五天工作周　改變需恪守4原則

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 48 分鐘前

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公務員事務局局長楊何蓓茵，截至去年9月底，有約85%公務員實行五天工作周。（資料圖片）

【公務員/五天工作周/楊何蓓茵】政府自2006年起分階段實行五天工作周，公務員事務局局長楊何蓓茵，截至去年9月底，有約85%公務員實行五天工作周，即約14萬1100名公務員已全面實行五天工作周，但強調五天工作周並不是服務條款的一部分。

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日舉行會議，討論政府實行五天工作周的情況，楊何蓓茵指，與2022年比較，新增了約3900名公務員按照五天工作周模式工作，按照五天工作周模式工作的公務員在整體的份額中增加了3%。

非五天工作周主要負責口岸、執法等服務

至於非五天工作周的公務員，截至2024年9月30日，約24800名，即佔當時公務員實際員額約15%，主要為負責出入境口岸服務、文化及康樂服務、郵務、 環境衞生服務、執法及懲教院所管理等的公務員。

楊何蓓茵說，會繼續鼓勵未完全實行五天工作周的部門，以務實態度探討讓更多公務員轉為五天工作。

楊何蓓茵指，鼓勵各政策局及部門在恪守四項基本原則的情況下推行五天工作周，

(1) 不涉及額外人手資源；

(2) 不減少員工的規定工作時數；

(3) 不削減緊急服務；

(4) 在星期六／星期日維持必需的櫃台服務

公務員事務局指，由於公共服務種類繁多，服務對象的需求亦各有不同，為確保公共服務的水平和效率不受影響以及在星期六／日維持必需的櫃台服務一些工種無可避免要維持非五天工作周模式。

現時社會熱議政府財赤問題，選委界議員吳傑莊關注若讓全體公務員按五天工作周模式去工作，有否涉及額外開支、金錢或人手。

楊何蓓茵：會善用科技解決

楊何蓓茵表示，當局沒有就額外開支進行評估，但肯定需要有相當的額外開支，又指若沒有科技創新或外在環境轉變，有些職位比較困難去推動5天工作，如懲教署。她說，若推動五天工作周，懲教人員的合約工時會變相縮減，一定要聘請更多人，但當局不打算改變「不需要額外資源」這一點，唯有看看另外的解決方法，例如科技等。她又指，會透過善用科技安排人手，利用網上服務取代櫃台服務。

另外，楊何蓓茵指86%公務員工時，以「總工作時數」計算，即包「飯鐘」，當中六成公務員每周總工時44小時。 至於不包「飯鐘」的公務員，楊何蓓茵指，不包「飯鐘」的公務員，部門會透過不同方式，讓員工在值勤時間內休息，例如每日或每更獲安排約30分鐘的小休，或在非繁忙時間用簡單輕食。

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