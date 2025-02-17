跨境移植︱相隔兩年再成功跨境換心　女嬰祈祈進行手術後情況良好

▲ 患心臟衰竭的8個月大女嬰祈祈（Whitney）昨晚完成心臟移植手術。（梁偉榮攝）

因擴張性心肌病變、患心臟衰竭的8個月大女嬰祈祈（Whitney）於周日（16日）晚完成近7個小時心臟移植手術，成為繼2022年底女嬰芷希後，再次成功進行跨境器官移植。

心臟功能剩下2成的祈祈，於去年9月26日列入本港器官移植名冊，並經過醫衞局向內地尋求協助，直至10月列入中國人體器官分配與共享計算機系統（cotrs）第二層機制，當內地沒有適合患者接受作移植，即可啟動這個機制。

政府於周六(15日)接獲通知內地病人因自身疾病離世，有合適心臟可以移植，內地於周日(16日)進行心臟獲取手術，當局按慣例不公布心臟來自地區。動用18個部門100多名各部門人員以救護車運送，直至下午1時32分，於邊境完成器官接受程序，並於午2時14分抵達兒童醫院，進行約6小時的手術。

兒童醫院心胸外科顧問醫生任力恒表示，兩地有一定距離，時間計算非常重要，兩地團隊緊密溝通，因應運送程序調整準備手術過程，務求器官缺血的時候減至最短，最終共用了2小時18分將器官運送到醫院，於各項程序得以壓縮下，較預期短一個小時。今次運送時間亦較運送芷希新心臟的2小時49分快，院方強調兩者不能直接對比。

祈祈父親李先生表示，「多謝祈祈達成手術部門、感激醫生、團隊，亦感激捐贈者的家人，於艱辛時候亦作出很大很大的幫助，這些愛和祝福會令到祈祈堅強康復，盼望祈祈順利及安穩康復。」

▲ 香港兒童醫院心胸外科顧問醫生任力恒（梁偉榮攝）

手術後18小時移離人工心臟

任力恒表示，今次為祈祈進行的第三次開胸手術，要處理器官黏連情況，惟手術十分成功。移植術後24小時為關鍵時期，任力恒指祁祁已移離人工心，新心臟功能良好，目前麻醉藥下未完全清醒，但已有少許「郁動」。她指，需要兼顧心臟功能的恢復、以及處理傷口及出血的處理，較大機會有「大上大落」，會繼續監察其情況。

任力恒於記者會開場白就指「等咗(這個手術)好耐」，兩年前曾為「芷希」主刀，今次再任主診醫生，他指兩個個案情況不同，各自各有挑戰地方，「大家(醫護團隊及家屬)都好清晰，知道併發症機會愈來愈高，一方面我地知控制唔到，一方面心入面愈早有呢個器官愈好。」

「芷希」至今已是第二次有病童成功換心，多次被問到跨境器官移植互換機制何時有時間表，以及是否仍然存在必要性，院方均沒正面回答。至於本港是否有望於歐美一樣設器官移植聯盟，鄧耀鏗就指，「我地基本上背靠祖國，呢兩年幾好清楚睇到，無論芷希同祈祈個案，都係獲得內地無私大愛的捐贈者。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】