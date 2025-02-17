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跨境移植︱相隔兩年再成功跨境換心　醫管局：背靠祖國獲贈器官 

港聞

撰文： 陳展棋

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 34 分鐘前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

患心臟衰竭的8個月大女嬰祈祈（Whitney）昨晚完成心臟移植手術。（梁偉榮攝）

患心臟衰竭的8個月大女嬰祈祈（Whitney）於周日（16日）晚完成心臟移植手術，成為繼2022年底女嬰芷希後，再次成功進行跨境器官移植。

心臟功能剩下2成的祈祈，於去年9月26日列入本港器官移植名冊，並經過醫衞局向內地尋求協助，直至10月列入中國人體器官分配與共享計算機系統（cotrs名冊）第二層機制。

政府於周六（15日）接獲通知內地病人因自身疾病離世，有合適心臟，昨日近12時於內地進行心臟獲取手術，內地動用18個部門100多名人員協助運送，昨午進行約7個小時手術。

祈祈父親李先生表示，「多謝祈祈達成手術部門、感激醫生、團隊，亦感激捐贈者的家人，於艱辛時候亦作出很大很大的幫助，這些愛和祝福會令到祈祈堅強康復，盼望祈祈順利及安穩康復。」

主診醫生、兒童醫院心胸外科顧問醫生任力恒表示，兩地團隊務求器官缺血的時候減至最短，最終共用了2小時18分將器官運送到醫院，於各項程序得以壓縮下，較預期短一個小時。

香港兒童醫院心胸外科顧問醫生任力恒（梁偉榮攝）

手術後18小時移離人工心臟

任力恒表示，今次為祈祈進行的第三次開胸手術，要處理器官黏連情況，惟手術十分成功，術後至今18小時，已移離人工心臟、目前麻醉藥下未完全清醒，但有少許「郁動」。

兩年前同樣為「芷希」主診的任力恒表示，兩個個案情況不同，不能直接比較，他於開場白形容手術「等咗好耐」，「大家都好清晰，知道併發症機會愈來愈高，一方面我地知控制唔到，一方面好希望做到。」

「芷希」至今已是第二次成功換心，多次被問到跨境器官移植互換機制何時有時間表，以及是否仍然存在必要性，院方均沒正面回答。

至於本港是否有望於歐美一樣設器官移植聯盟，鄧耀鏗就指，「我地基本上背靠祖國，呢兩年幾好清楚睇到，無論芷希同祈祈個案，都係獲得內地無私大愛的捐贈者。」

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