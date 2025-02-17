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腦膜炎｜20歲歌手詩琳傳甲流併發腦膜炎逝　專科醫生：染腦膜炎雙球菌可能性較大

醫生診症室

撰文： 倪慧雯

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【詩琳/腦膜炎／流感/腦膜炎】烏茲別克女歌手詩琳·阿卜杜拉耶娃（Shirin Abdullaeva）周日（16日）驚傳感染腦膜炎病逝，享年20歲，網上流傳指，詩琳疑感染甲流併發腦膜炎不治身亡，令不少網民深感惋惜。本港急症科專科醫生林俊華指出，雖然詩琳有甲流併發腦膜炎的可能性，但由於外國及內地感染ACWY型腦膜炎雙球菌情況亦頗為常見，其病發年齡又以青少年居多，料20歲詩琳感染腦膜炎雙球菌的可能性或會較大。

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林俊華醫生接受TOPick訪問時解釋指，腦膜炎是由「腦膜炎雙球菌」或是甲型流感所引起的傳染病，其中腦膜炎雙球菌分為B型或ACWY型感染，其中本港佔一半以上腦膜炎是與B型腦膜炎雙球菌相關，而其他比例則為ACWY型腦膜炎雙球菌。

雖然如此，ACWY型腦膜炎雙球菌於外國及內地卻頗為普遍，加上其好發於青少年年齡層，因此英國、美國的青少年於中學或大學時期，便需要注射相關疫苗作為預防；而內地的嬰幼兒出生後不久亦會注射相關疫苗防範。

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相關內容：詩琳病逝｜20歲女歌手詩琳疑染甲流併發腦膜炎不治 年初一曾登春晚

腦膜炎｜醫生料腦膜炎可能性較大 出現1症狀恐24小時喪命

林俊華醫生據網上及報道提及的資訊作出作分析，認為甲流併發腦膜炎的病例雖然存在，不過相對之下純粹感染腦膜炎情況較為常見，加上詩琳年僅20歲，亦符合感染ACWY型腦膜炎雙球菌情況，因此據目前所得資訊估計腦膜炎雙球菌感染可能性會較大一些。

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林俊華醫生續指，甲流併發腦膜炎及腦膜炎兩者初期症狀同樣與感冒相似，發燒、頭痛、嘔吐、精神不滯、抽搐及休克等症狀，而腦膜炎雙球菌感染患者較為特別的，是身體有可能會出現瘀斑，一但瘀斑出現，患者病情便有可能急劇惡化，甚至於24小時內喪命，其中又以老人、幼童及免疫系統較弱人士最為高危，絕對不容忽視。

 

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    腦膜炎｜染病初期病徵不明顯 醫生教4招預防疾病

    無論是腦膜炎抑或是甲流，兩者皆屬於傳染性疾病，主要靠飛沫傳播，一旦感染這兩種病，甲流病人便需要處方抗流感病毒藥物、腦膜炎雙球菌感染則需要使用抗生素進行治療。

    由於兩者染病初期病徵並不明顯，加上病發後可以在極短時間內急劇轉下，因此較容易演變成重症。想要預防疾病最佳方法是施打預防疫苗，平日勤洗手、戴口罩，感到不適時建議可進行相關快速測試或盡快求醫。

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