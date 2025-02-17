大S徐熙媛去世︱小S上載「徐家3姊妹」童年合照　播王菲金典思念大S：好想妳

▲ 大S徐熙媛與小S徐熙娣。

【大S / 徐熙媛 / 小S / 徐熙娣】大S徐熙媛在日本旅遊時因得流感併發肺炎病逝，，終年48歲。小S徐熙娣與大S一向感情深厚，更因太傷心向主持的節目《小姐不熙娣》請假半年。

日前，親人已為大S舉行告別聚會，出席者包括大S丈夫具俊曄、S媽黃春梅、小S，以及好友陳建州、范瑋琪（范范）、范曉萱、吳佩慈及賈永婕夫婦等，他們並照大S生前遺願，喝香檳、吃水果，齊緬懷大S說生前點滴作告別。

告別會結束後，之前一直透過經理人回應大眾的小S，在大S逝世約兩周後，在前日（2月15日）首度在個人社交平台親發文，以黑底白字寫道：「感謝大家用不同的方式悼念我親愛的姊姊熙媛，徐家誠摯的表達我們的敬意」，並配上蕭邦《離別曲》為背景音樂。

在今日（2月17日），小S在社交平台發文，分享徐家3姊妹童年時的合照，相中大S輕摸小S的頭。小S在發文打上「好想妳」3個字，IG發文則配上歌后王菲的經典歌曲《我願意》，氛圍哀傷，網民紛紛留言稱：「我們都很想她」。

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