升格大學｜東華學院盼明年初獲批升格大學　內地生急增5倍再促放寬限額

▲ 東華學院舉辦新春傳媒聚會。（蔡健行攝）

東華學院近年正籌備申請升格大學，校長陳慧慈表示，該校第三個學科範圍的評審工作剛於上月完成，正等候結果，校方期望明年初能獲批升格大學，同時取得應用科學大學名銜。

陳慧慈今日（17日）率管理層出席新春傳媒聚會。她透露，繼去年取得第二個學科範圍評審資格（PAA）後，今年1月亦已進行「社會科學」的學科範疇評審，相信香港學術及職業資歷評審局會在3月公布評審結果，隨後可在今年內委託評審局合併進行成為私立大學和應用科學大學的機構評審。

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她相信，學院可在2025/26學年透過教育局向行政長官會同行政會議申請授予大學和應科大名銜，期望明年年初可獲升格。不過，她亦強調，最終進度仍要視乎教育局和評審局的工作進展。

此外，《專上學院條例》修訂預計今年提交立法會審理，修例建議對專上學院的學生人數、管治水平等監管，社會關注會否引起自資院校殺校潮。陳慧慈形容東華學院收生「一年好過一年」，提到截至去年底透過聯招接獲19,424份下學年的入學申請，較前年同期升11%，學院歡迎修例，認為修例對該校收生並無影響，更有助簡化學院架構以及加快新課程審批。東華學院人文學院院長陳自強預計，修例後課程審批權力由行會轉移至教育局，審批時間將由目前約兩年半大幅縮短1年。

陳慧慈亦提及，由於去年9月取錄的內地生人數大增5倍，而內地生比例限制涉及全校內地生的人數，意味來年可取錄的內地新生會減少。她重提期望當局能放寬學院招收內地、澳門和台灣學生的比例，由10%提升至40%。她透露曾向教育局反映意見，期望能提升取錄內地生的比例，但引述當局回覆稱，當局僅鼓勵學院取錄海外學生。

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