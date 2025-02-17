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結業潮｜UNIQLO荃灣愉景新城店結業　開業僅2年街坊分析1原因撐唔住

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 39 分鐘前

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UNIQLO荃灣愉景新城店結業，開業僅2年多，街坊分析1原因撐唔住。

【執笠/結業/UNIQLO執笠/倒閉】本港結業潮持續，連鎖服飾品牌UNIQLO也有分店結業！日前，有市民發現UNIQLO愉景新城（D·PARK）分店宣告結業，該店僅開業2年多，不少網民對此大感可惜，不過亦有人分析其原因，表示「執笠唔出奇」。

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UNIQLO愉景新城店結業｜2月16日結業

有荃灣街坊日前經過愉景新城的UNIQLO，看到門前擺放了一塊執笠告示牌，宣告其店將於2月16日晚上十時結束營運。

結業告示中提及，愉景新城門市於2月7日起已不再提供門店自取服務，而退及換貨服務則於結業日2月16日止。如市民於2月17日起有任何的退及換貨要求、自提取貨、客人留貨及取改褲的服務，則可以於最近的荃灣荃新天地分店進行。

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UNIQLO荃灣店結業｜街坊指出結業死因：無遊客到

愉景新城UNIQLO於2022年11月4日開業，距今只有2年3個月的時間，所以不少街坊感到震驚及不捨，「我昨日先喺到試褲，咁快執」、「仲夠大，多款過Citywalk嗰間」、「睇住佢開，咁快又接埋」、「我鍾意嚟愉城呢間UNIQLO，冇咩人試衫可以慢慢試，估唔到咁快報笠」。

有網民分析快速結業的原因，「愉景新城呢個真係無遊客到」、「因為無人先咁早執」、「正常，距太近了（愉景新城與楊屋道兩分店太近）」、「明顯係兩間分店太近要執一間」。

UNIQLO愉景新城店結業｜全港剩32間分店

日本知名休閒服飾品牌UNIQLO進駐香港多年，其衣服以舒適及耐用見稱，而且定價相宜，所以一直大受港人喜愛，分店開完一間接一間。隨著愉景新城店結業，全港目前還有32間UNIQLO門市。

附近兩間分店詳情：

荃新天地分店地址：香港新界荃灣楊屋道1號荃新天地地下G01A-B，G02，G03&G05A-B及高層地下UG45A-C，UG47，UG49，UG58，UG60，UG62，UG66A-C&UG68店
電話：（852）2941 0471
營業時間：每日上午11:00至晚上10:00
新都會廣場分店地址：新界葵芳路223號新都會廣場L3層336號舖
電話：（852）2661 0618
營業時間：每日上午11:00至晚上10:00

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