結業潮｜UNIQLO荃灣愉景新城店結業　開業僅2年街坊分析1原因撐唔住

▲ UNIQLO荃灣愉景新城店結業，開業僅2年多，街坊分析1原因撐唔住。

【執笠/結業/UNIQLO執笠/倒閉】本港結業潮持續，連鎖服飾品牌UNIQLO也有分店結業！日前，有市民發現UNIQLO愉景新城（D·PARK）分店宣告結業，該店僅開業2年多，不少網民對此大感可惜，不過亦有人分析其原因，表示「執笠唔出奇」。

最新影片推介︰

UNIQLO愉景新城店結業｜2月16日結業

有荃灣街坊日前經過愉景新城的UNIQLO，看到門前擺放了一塊執笠告示牌，宣告其店將於2月16日晚上十時結束營運。

結業告示中提及，愉景新城門市於2月7日起已不再提供門店自取服務，而退及換貨服務則於結業日2月16日止。如市民於2月17日起有任何的退及換貨要求、自提取貨、客人留貨及取改褲的服務，則可以於最近的荃灣荃新天地分店進行。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

UNIQLO荃灣店結業｜街坊指出結業死因：無遊客到

愉景新城UNIQLO於2022年11月4日開業，距今只有2年3個月的時間，所以不少街坊感到震驚及不捨，「我昨日先喺到試褲，咁快執」、「仲夠大，多款過Citywalk嗰間」、「睇住佢開，咁快又接埋」、「我鍾意嚟愉城呢間UNIQLO，冇咩人試衫可以慢慢試，估唔到咁快報笠」。

有網民分析快速結業的原因，「愉景新城呢個真係無遊客到」、「因為無人先咁早執」、「正常，距太近了（愉景新城與楊屋道兩分店太近）」、「明顯係兩間分店太近要執一間」。

UNIQLO愉景新城店結業｜全港剩32間分店

日本知名休閒服飾品牌UNIQLO進駐香港多年，其衣服以舒適及耐用見稱，而且定價相宜，所以一直大受港人喜愛，分店開完一間接一間。隨著愉景新城店結業，全港目前還有32間UNIQLO門市。

附近兩間分店詳情：

荃新天地分店 地址：香港新界荃灣楊屋道1號荃新天地地下G01A-B，G02，G03&G05A-B及高層地下UG45A-C，UG47，UG49，UG58，UG60，UG62，UG66A-C&UG68店

電話：（852）2941 0471

營業時間：每日上午11:00至晚上10:00 新都會廣場分店 地址：新界葵芳路223號新都會廣場L3層336號舖

電話：（852）2661 0618

營業時間：每日上午11:00至晚上10:00

更多結業潮相關內容：

結業潮｜沙田新田圍邨百佳疑似結業 店內貨架開始清空 街坊：職員話做到2.18

結業潮︱U購超市結業潮持續12月再執4間 開業9年全盛期百間縮剩18間

結業潮︱「意粉屋」執剩6間屹立15年灣仔店情人節結業 即日起講聲「88」全單88折

結業潮｜日本連鎖美妝店＠cosme STORE 將軍澳分店2.23結業全單8折優惠

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】