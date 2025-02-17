議員動態｜葉劉淑儀一個月內兩度「打敗仗」　網民籲戒口、不要常與人緊密接觸

▲ 葉劉一個月內兩度「打敗仗」。

【新民黨 / 葉劉淑儀 / 養和醫院】上月中才話自己「打敗仗」的新民黨主席葉劉淑儀因大腿長膿瘡，需緊急手術，所幸經治療後無礙。不足一個月，葉劉再在社交平台透露自己又「打敗仗了！」

議員動態｜周五開始喉嚨痛及咳

周六才率黨友在港島「一程多站」尋找美食，食足五餐的葉劉，原來當日身體已經抱恙。

她昨日在instagram說，周五開始喉嚨痛及咳嗽，周六醒來竟然失聲。她話，為了及早治療，昨晨急急走到私家醫院門診部求醫，幸好不是流感，不是新冠，照了肺「X-ray」也沒有顯示問題，可能只是過勞，於是在醫院早餐後便急急服藥。

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議員動態｜上載英式全日早餐及養和醫院藥圖片

葉劉亦在社交平台上載早餐及養和醫院藥的圖片，圖片可見，其中一份應為英式全日早餐，有香腸、薯餅、太陽蛋、茄汁豆、蕃茄等。

除了不少網民祝葉太早日康復；亦有不少「眼利」網民留言，不舒服不要吃太多油膩的食物，籲快些戒口，才能康復；亦有網民籲她要小心，不要經常與人緊密接觸。

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周六率黨友在港島區「搵食」

葉劉周六率黨友立法會議員陳家珮、南區區議員何沅蔚 、 黃雨程以及社區發展主任林梓鴻在港島區「搵食」，一日內幫襯多間餐廳，「元朗合隆潮州粉麵」、「陳財記」、「九記牛腩」、「睡飽冰店」 、「Little Napoli」。

吃貨周末｜周末率黨友港島尋找美食 即睇葉劉淑儀好推介

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