台灣旅客｜台女天壇大佛遊覽草叢藏行李　慳$100寄存費：別想從我手裡拿到錢！

▲ 台女天壇大佛遊覽草叢藏行李，慳$100寄存費：別想從我手裡拿到錢！

旅途中，行李跟身總是不方便遊覽，旅客通常會將其暫放在景點的行李存放處。然而，近日1名來港旅遊的台女另闢蹊徑發現了「更實惠」的做法。

台女在Threads上傳影片，指日前她到大嶼山天壇大佛景點遊覽時，為免行李在觀光時成為累贅，又不願花費100元港幣寄放，便將其藏在草叢後，並揚言：別想從我手裡拿到錢！

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台灣旅客｜為慳錢草叢藏行李

樓主表示，「要我花100港幣（將近500台幣）寄放行李是不可能的，來自中壢的客家人要發揮客家精神到香港」。據影片可見，她起初先將行李藏放在一處房外與類似儲物櫃中間的縫隙中，後又行過草地將其「塞」進草叢後方。

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4小時後，樓主結束遊覽回到草叢取行李，發現並未被人盜走，她用手拎行李後表示，就重量而言，其中物品應該亦沒有丟失，相信她認為此舉實惠又便捷，驕傲稱「別想從客家人手上拿到錢」。

台灣旅客｜網民直斥樓主行為「丟臉」

此事引起網民熱議，有部分人認為樓主此舉略有不妥，甚至有些「丟臉」，「為了省小錢把東西亂放，讓世界看見台灣」、「你在丟台灣人和客家人的臉，請不要成為失格的旅人」、「然後就找不到行李花2,000」、「我是客家人，但我不會這麼做」、「台灣人看到樓主都覺得很丟臉」、「丟人現眼」。

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