減肥大作戰｜39歲A0女星現身衛詩雅婚禮　因醫生1句話激減130磅狀態大勇【多圖】

【細細粒／陳嘉佳／減肥／衛詩雅】39歲「細細粒」陳嘉佳上周日（16日）出席好友衛詩雅（Michelle）婚禮，近年專注減肥的她瘦身有成，身材凹凸有致，與新娘合照絕對不輸蝕，惟1部位卻驚見瘦至見骨，讓人擔憂不已。

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39歲女星「細細粒」陳嘉佳曾坦言未曾戀愛，感情狀態屬A0。本周日（16日），「細細粒」出席好友衛詩雅婚禮，「細細粒」事後上載兩人合照，笑指「Vivienne今日嚟食buffet」，祝賀好友新婚快樂。合照中可見，本來身形瘦削的衛詩雅換上白色長裙「中門大開」，盤起頭髮盡顯氣質，明艷照人。而站在旁邊的「細細粒」身形一點也不輸新娘子，以一身黑色中長裙現身，修身連身裙難掩豐滿上圍，且顯露腰線，腰下對比起衛詩雅絕對不比下去，顯然是瘦身有成！「細細粒」曾被網民指減肥過度導致頭重腳輕，而昨日合照中卻驚見她露出腳背，疑似瘦至見骨，讓人擔憂。

▲ 細細粒出席衛詩雅婚禮，合照疑似腳背見骨。（Facebook圖片）

▲ 細細粒出席衛詩雅婚禮，合照疑似腳背見骨。（Facebook圖片）

減肥大作戰｜減肥1年多激減至130磅 曾被網民評頭品足

「細細粒」自2013年開始減肥，經歷2年的減肥辛酸史，成功由體重最高峰286磅減至165磅。在減肥前後，她受到不少網民輿論，指她減肥過快，被眼利網民發現其手臂贅肉鬆弛；穿上連身泳衣則被網民批評「頭重腳輕」，減肥效果不如人意。「細細粒」一路上保持好心境，未有被網民對她的身材評頭品足所影響。而近日她在社交平台抖音拍片，公開當初決意減肥的原因，原來受醫生1句話警醒。

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「細細粒」透露真正減肥原因，是由於幾年前百病纏身，包括有糖尿病、脂肪肝、高血壓等，服用幾種血糖藥亦無補於事，健康狀況已亮起紅燈。當年體檢報告一出，被醫生當場反問「你真的不減肥？」，並警告她指若繼續暴肥，「我猜你10年差不多」。「細細粒」希望能夠照顧媽媽至晚年，所以她當下如同當頭棒喝，遂下定決心減肥，改善飲食習慣與生活模式。

點擊下圖即睇「細細粒」減肥血汗史：

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減肥大作戰｜由細肥到大 自爆月經失調20多年

她亦透露自己胖了30多年，減肥前一直因肥胖導致月經異常，形容「我沒有一次的月經是正常的」。但自從減肥成功後，她經期準了很多，對於自己快將踏入「4字頭」亦不擔心，覺得自己仍能夠順利懷孕。她認為減肥是階段性的，未來的減肥目標仍希望能夠再減30斤（約33磅），接下來體重目標是115至120斤（約126-132磅）。

「細細粒」減肥前：



▲ 小寶減肥前身形如同孕婦。（Facebook圖片）

▲ 細細粒減肥成功後判若兩人。（IG@siupochankakai）

▲ 小寶減肥前經常上載美食照片。（Facebook圖片）

▲ 小寶減肥前經常上載美食照片。（Facebook圖片）

▲ 小寶大口吃東西的樣子很療癒！（Facebook圖片）

▲ 小寶大口吃東西的樣子很療癒！（Facebook圖片）

▲ 小寶減肥前經常上載美食照片。（Facebook圖片）

▲ 小寶減肥前經常上載美食照片。（Facebook圖片）

▲ 小寶減肥前經常上載美食照片。（Facebook圖片）

▲ 小寶減肥前經常上載美食照片。（Facebook圖片）



▲ 小寶透露以前身材臃腫，曾被導演定型只能夠演諧星感到傷心。（Facebook圖片）

▲ 小寶透露以前身材臃腫，曾被導演定型只能夠演諧星感到傷心。（Facebook圖片）

▲ 小寶透露以前身材臃腫，曾被導演定型只能夠演諧星感到傷心。（Facebook圖片）

減肥大作戰｜瘦身有成 40歲前望著三點式留倩影

「細細粒」在農曆新年公開最新減肥數字，指自己早前定下的減肥目標已經達標，亦大騷瘦腰成果，腰圍亦已減至33.5吋。但她希望能夠在40歲前「穿一次三點式，留一次倩影」，而為了更完美展露身形，決定再減30斤（約33磅）。

▲ 細細粒減肥進入大直路，希望40歲前能夠穿三點式留倩影。（IG@siupochankakai）

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