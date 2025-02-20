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SOGO優惠｜崇光春日終極大減價　低至3折買Lacoste/agnes b./廚具/家品

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 財政預算案2025 丁彥均 超市大搜查 徐熙媛 金像獎2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

SOGO崇光春日終極大減價優惠，低至3折買Lacoste/agnes b./廚具/家品等。

【崇光/SOGO/春日減價】SOGO由即日起至3月4日推出終極折扣優惠，由珠寶首飾、時尚服飾、運動用品、鞋履配飾，兒童服飾，以至廚具及家居用品，涵蓋超過60個品牌，驚喜折扣低至3折，讓你盡情選購心水優惠折扣貨品，滿載而歸！

最新影片推介︰

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校長專訪｜宏信書院打造「全球教室」培育國際視野學生　總校長率團闖亞馬遜森林探險

SOGO優惠｜逾60個人氣品牌

Sogo春日終極大減價，由即日至3月4日盛大舉行，匯聚超過60個人氣品牌類別應有盡有，精選貨品低至3折，銅鑼灣店及啟德店貨品更同步驚喜不斷，品牌包括Lacoste、agnes b.、WA ORiental TRaffic及IKEHIKO等，以及兩店同步的DAKS、SUNCOO、AGNES B.、Go Wild、Kids Wonderland、SHUN、Vita Craft、De'Longhi、Yoshikawa日本吉川及Casablanca等，讓您在這個春日盡情選購心水優惠折扣貨品，滿載而歸！

SOGO優惠｜精選男女裝服飾

由珠寶首飾、時尚服飾、運動用品、鞋履配飾，兒童服飾，以至廚具及家居用品，涵蓋超過60個品牌，驚喜折扣低至3折。精選貨品包括：

時尚服飾：Haromont & Blaine多色條紋針織上衣，採用柔軟舒適的針織面料，親膚透氣，購買3件精選貨品可享額外95折優惠。

戶外服飾︰Go Wild女裝防水透氣3合1羽絨外套，內層可拆卸輕便羽絨，讓你輕鬆應對多變天氣。

鞋履配飾︰WA ORiental TRaffic方釦平底鞋，設計簡約時尚，適合日常穿著；Josef Seibel男裝皮鞋，選用優質皮革，舒適耐穿，是商務和休閒場合的理想之選。

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SOGO優惠｜精選兒童服飾及用品

兒童服飾及用品精選：

  • Kids Wonderland冰雪奇緣連身裙，讓小公主們愛不釋手！
  • Disney抓毛保暖泳衣，保暖舒適，讓孩子在水中亦能保持溫暖。
  • Takara Tomy的Disney迪士尼維尼兩用幼兒車，輕巧實用，是寶寶學行的好幫手。
  • Mides的男嬰連身衣及女童套裝裙，款式可愛吸晴，輕易成為全場焦點。
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SOGO優惠｜精選廚具及家居用品

日本製造的SHUN旬「CLASSIC」7吋三德刀，配以舒適防滑手柄，盡顯日式美學，適用於切片、剁肉等，絕對是煮食好幫手。而 SOGO Rewards會員於2025年2月19日至3月4日期間購買以上2件貨品更享20X積分！此外，日本吉川Yoshikawa的aikata廚具系列亦以低至三折發售；而Casablanca「Bears Be Mine」印花純棉套裝，以可愛的Care Bears圖案，為臥室增添甜蜜浪漫氣息。

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