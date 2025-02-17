身體檢查津貼2025｜政府資助身體檢查服務15大津貼懶人包　免費睇牙科/中醫/打疫苗【附申請方法+資格】

▲ 政府每年皆有提供不少身體檢查相關津貼。

【身體檢查/免費/政府津貼/中醫/牙科/疫苗】政府每年皆有提供不少身體檢查相關津貼，TOPick就為整理出15項獲政府資助的體檢項目，當中包括慢性疾病、大腸癌篩查、牙科、中醫等，供有興趣人士參考。

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身體檢查津貼2025｜1. 政府醫療費用減免

醫管局設有醫療費用減免機制，為有經濟困難的人士提供公營醫療服務費用減免津貼，確保有需要的市民得到適當醫療照顧。合資格人士可申請服務並獲豁免公營醫療服務的收費。

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服務對象

以下3類人士可在每次登記求診時出示身份證明文件，並向公營醫院或診所的職員表明自己符合「醫療費用豁免」的資格。職員透過聯機查詢系統來確認資格後，即可獲豁免公營醫療服務的收費，無須另行申請。

社會福利署的綜合社會保障援助受助人

長者院舍照顧服務券計劃級別0院舍持有人

75歲或以上長者生活津貼（包括廣東計劃及福建計劃）受惠人

此外，低收入人士、長期病患者及貧困年長病人如因經濟困難未能負擔醫療服務收費，可向各公立醫院和診所的醫務社會服務部、社署綜合家庭服務中心、保護家庭及兒童服務課或其他指定服務單位申請減免繳費，醫務社工將根據以下標準，評估其資格：

病人的每月家庭入息，不超過每月入息中位數的75%

病人的家庭資產值低於適用於其家庭人數的指定上限

病人的臨床情況

病人是否殘疾人士、需供養子女的單親家長，或其他弱勢社群人士

病人可透過醫管局互聯網醫療費用減免網頁「經濟審查計算程式」，初步評估自己的財務狀況是否符合申請，可按此進行評估

可參考政府醫療費用減免網站了解更多詳情。

身體檢查津貼2025｜2. 慢性疾病共同治理先導計劃

慢性疾病共同治理先導計劃為市民提供便捷的「糖尿病」及「高血壓」篩查服務，並度身訂造健康管理方案，控制慢性疾病風險因素。合資格人士在政府資助下可自行挑選家庭醫生為他們進行篩查，並在診斷出有血糖偏高、患上糖尿病或高血壓後，由該醫生繼續為其診治和按臨床診斷處方藥物作長期跟進。

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2025計劃更新

政府於今年 1 月宣佈「慢性疾病共同治理先導計劃」將在全港增設超過 40 個服務地點，提供地區康健網絡專屬護士診所及專職醫療服務，支援地區康健中心／站為參加者提供涵蓋範圍更廣、連貫性更好的醫療服務，進一步擴闊基層醫療服務網絡。與此同時，專屬護士診所服務亦會新增「糖尿腳」評估、處理及預防服務，將分階段推出。

此外，慢性疾病共同治理先導計劃的基本藥物名單由 2024 年 8 月起增加至 59 項，獲處方名單所列藥物的參加者將無須支付任何藥費。而在參與計劃的718個家庭醫生服務點中，有8個會下調共付額，另有38個服務點會上調診症共付額，幅度介乎20至250元不等。

參加資格

45歲或以上香港居民

沒有已被確診患有糖尿病或高血壓

已登記加入「電子健康紀錄互通系統」，並成為地區康健中心／站的會員

合資格市民可到政府任何一間地區康健中心／地區康健站登記，職員會向計劃參加者提供參加計劃的家庭醫生名單，讓其根據意願選擇家庭醫生；市民亦可以直接在有提供參加者登記服務的家庭醫生診所登記參加計劃，並與該家庭醫生進行配對。

服務收費

計劃以共付形式運作，參加者在篩查階段需支付$120，政府會就相關費用提供一次性$196的資助；當進入治療階段，政府會在每次診症提供$166的定額資助，參加者須支付的金額則由醫生自行釐定，政府建議的共付額為每次$150。血糖偏高人士每年最多可享4次資助診症，而已患有糖尿病或高血壓者則可享有每年最多6次資助診症。

更多計劃詳情可參考醫務衞生局網站。

身體檢查津貼2025｜3. 地區康健中心

地區康健中心以公私合營的方式為市民提供基層醫療服務，服務涵蓋4大範圍，包括健康推廣、健康評估、慢性疾病管理，以及社區復康服務。政府會為地區康健中心的醫務諮詢服務提供250元津貼。每區的地區康健中心由一間主中心及數間附屬中心組成，團隊包括護士、物理治療師、職業治療師、營養師、藥劑師及社工等。

詳細服務內容如下：

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健康推廣

健康飲食

運動課程

體重管理

防跌課程/訓練

戒煙輔導

戒酒

睡眠衞生

心理健康

健康評估

健康風險評估

糖尿病/高血壓的篩查

慢性疾病管理

糖尿病

高血壓

肌肉骨骼問題（腰背痛或退化性膝關節痛症）

社區復康服務

髖骨折

急性心肌梗塞後期

中風

服務對象

只要持有根據《人事登記規例》（香港法例第177章）所簽發香港身份證或《豁免登記證明書》的人士，或為香港居民的11歲以下兒童，以及同意加入「電子健康紀錄互通系統」的人士都可以登記成為地區康健中心會員，享用地區康健中心的服務。市民可經所屬地區康健中心登記服務，或透過其他服務單位轉介。

服務收費

醫務諮詢可獲$250津貼，差額由服務使用者繳付。至於其他醫療服務，包括物理治療、職業治療、營養學服務、視光學評估、言語治療、足病診療及醫學化驗服務，病人的自付費用上限為港幣$150。由醫院管理局轉介參加社區復康計劃的人士，每節服務收費定於$100，中醫治療收費則為港幣$150。

更多詳情可參考地區康健中心網址。

身體檢查津貼2025｜4. 衛生署長者健康中心

衞生署在全港設有18間長者健康中心，凡年滿65歲或以上的長者均可申請成為會員；不過由於申請服務的長者眾多，所以新申請人士一般需輪候一段頗長的時間才能成為會員，且須留意每位長者只能選擇其中一間中心作登記，不能重複申請。

由2023年12月18日起，長者健康中心只會於每周指定日子，提供診症服務（只限會員）以及疫苗接種服務。而由2024年10月4日起，14間長者健康中心會為年滿65歲或以上的長者提供新冠信使核糖核酸疫苗接種服務。合資格人士必須先於政府網上預約系統進行預約。

服務收費

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符合資格人士的收費：

每名在長者健康中心登記接受健康檢查（不包括乳房 X 光造影檢查）及促進健康服務的人士須繳付的年費：110元

每次接受乳房 X 光造影檢查：225元

每次接受治療：50元

每次接受注射及敷藥：19元

非符合資格人士的收費：

每名在長者健康中心登記接受健康檢查（不包括乳房 X 光造影檢查）及促進健康服務的人士須繳付的年費：770元

每次接受乳房 X 光造影檢查：510元

每次接受治療：335元

每次接受注射及敷藥：100元

更多服務詳情可參考衞生署長者健康服務網頁。

身體檢查津貼2025｜5. 關愛基金醫療援助項目

關愛基金為有需要病人提供藥費津貼及醫療裝置資助，資助涵蓋3大範疇：

首階段計劃涵蓋的自費癌症藥物，包括治療白血病、淋巴癌、乳癌、肺癌、皮膚癌、卵巢癌的藥物等；

「資助合資格病人購買價錢極度昂貴的藥物 (包括用以治療不常見疾病的藥物)」計劃涵蓋的自費藥物，包括治療脊髓肌肉萎縮症、心肌病變的藥物等；

「資助合資格的公立醫院病人購買指定的用於介入程序及在體內設置的醫療裝置」計劃涵蓋的醫療裝置，包括全皮下心臟植入式除顫器、經皮心室輔助裝置（Impella）等。

申請資格及方法

有意申請關愛基金的的病人需獲得由醫管局醫生所簽發的藥物臨床指引，並通過由醫務社工負責的經濟審查，經濟審查以「家庭」為單位計算。病人可向醫院或診所之醫務社會工作單位查詢及辦理申請，亦可由醫生轉介至醫務社工，再評估能否獲得資助。

更多服務詳情可參考關愛基金醫療援助項目網頁。

身體檢查津貼2025｜6. 大腸癌篩查計劃

政府「大腸癌篩查計劃」資助50至75歲及無大腸癌症狀的香港居民，在私營界別接受篩查服務，預防大腸癌。

接受篩查的人士會首先進行大便隱血測試，以檢驗是否存在肉眼無法察覺的微量血液。若結果呈陽性，則會安排接受大腸鏡檢查，必要時會切除潛在的大腸瘜肉，避免起4進一步演變成癌症。

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參加資格

1949至1975年出生的香港居民可參加計劃。

參加計劃人士必須符合下列資格：

年滿50至75歲

持香港身份證#或豁免登記證明書

已加入電子健康紀錄互通系統

但不包括有大腸癌症狀、有高風險因素或指定期限內曾進行大腸癌篩查或檢查的人士

資助金額

每次診症可獲政府資助280元，包括大便免疫化學測試結果呈陽性後由基層醫療醫生提供第2次診症。如果在計劃下進行「大腸鏡檢查基本服務」期間有切除瘜肉，政府的資助金額為$8,500；若沒有發現或切除任何瘜肉，資助金額則為$7,800。

此外，大腸鏡醫生在提供大腸鏡檢查基本服務時，可向參加者收取不多於$1,000的額外費用，當中約97%的診症地點不需收取額外費用。參與計劃的大腸鏡醫生超過240名，在約770個診症地點提供大腸鏡檢查，當中超過70%的診症地點不會就大腸鏡檢查或若需切除瘜肉收取額外費用。

按此查看更多計劃詳情。

身體檢查津貼2025｜7. 子宮頸普查計劃

衞生署母嬰健康院為25至64歲，並曾有性行為的婦女提供子宮頸檢查服務。有需要人士可於衞生署轄下母嬰健康院預約子宮頸篩查服務，合資格人士每次收取$100，非符合資格人費用則為每次$205。預約服務及資訊熱線：3166 6631

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預約前準備

請預備身份證/ 有效旅行證件及香港電話號碼。

記錄上次來經的日子，由於行經期間不宜進行是項檢驗，請預約在預計不會來經的日子。

45歲或以上的婦女，請預約在來經第12天之後的日子。

避免於檢查前兩天使用陰道栓劑、灌洗陰道或進行性行為。

更多詳情可參考衞生署子宮頸普查計劃網站。

身體檢查津貼2025｜8. 衞生署婦女健康服務

衞生署轄下三間婦女健康中心及指定母嬰健康院為64歲或以下的女性提供婦女健康服務，合資格市民每年只需支付$310，便能面見醫護作詳細病歷查詢和健康風險評估，例如高血壓、糖尿病、高膽固醇、大腸癌、子宮頸癌及乳癌等。如有需要，醫護人員會安排專科轉介。

計劃更新

為提供以預防為本及更個人化的女性基層醫療服務，衞生署轄下的婦女健康服務會整合至醫務衞生局基層醫療署的地區康健網絡，服務點命名為「樂妍站」，預計由2025年6月開始分階段投入服務。

在服務整合的過渡期間，衞生署轄下的３間婦女健康中心及４間指定母嬰健康院由2025年1月24日起停止接受婦女健康服務的新症預約，全港十八區的地區康健中心及地區康健站則於同日開始接受64歲或以下的婦女登記，及提供基本婦女健康服務，並為她們進行初步評估，按需要轉介至樂妍站排期接受服務。有意接受樂妍站服務的婦女必須先到地區康健中心∕站登記成為會員。市民可瀏覽地區康健中心網站獲得最新資訊。

樂妍站服務範圍











1.針對女性健康狀況的健康評估與諮詢

基本健康評估

經期健康

性健康

更年期諮詢

懷孕前諮詢

2.癌症篩查 (按個別需要及經醫生評估後而定)

乳癌篩查

子宮頸癌篩查

3.健康教育

經期健康、性健康、懷孕前、更年期、預防乳癌、預防子宮頸癌講座

身體檢查津貼2025｜9. 婚前檢查

家計會為準備成家立室的男女提供「婚前檢查」服務，檢查項目包括乙型肝炎、地中海貧血、德國麻疹、類猴型Rh(D)因子及性病等，價格由750元起。此計劃目的為幫助準新人明瞭雙方的健康狀況，若發現患有早期或無症狀的病症，尤其是具傳染性或影響下一代的疾病，可及早採取有效的治理措施，為雙方及下一代的健康提供更大的保障。

按此了解更多計劃詳情。

身體檢查津貼2025｜10. 長者牙科服務

關愛基金「長者牙科服務資助」項目為有需要和合資格的長者提供鑲配活動假牙、口腔檢查、洗牙、脫牙、補牙、X光檢查、移除牙橋或牙冠及根管治療（杜牙根）等牙科服務。合資格人士可獲關愛基金補助，費用全免。

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2025年計劃更新

醫務衞生局於2024年6月宣佈將優化「長者牙科服務資助」服務內容，修改必須鑲配活動假牙的條件。由2024年7月2日起，合資格長者即使不適合鑲配假牙，亦可接受口腔檢查、洗牙、脫牙、補牙等其他服務。

申請資格

75歲或以上長者

正領取「長者生活津貼」或正接受社會福利署（社署）津助

長者需於五年前或更早之前在項目下接受過牙科服務，方可申請接受第二次服務

申請方法

正領取長者生活津貼的合資格長者須親身前往參與計劃的地區服務單位申請。辦理申請時須出示香港身分證正本、最近連續3個月領取長者生活津貼紀錄（如銀行存摺、月結單）及住址證明。至於正使用家居照顧服務的合資格長者，就要聯絡服務隊申請。按此了解更多計劃詳情。

身體檢查津貼2025｜11. 乙型肝炎評估

據估計，香港約有十分之一人口是乙型肝炎帶菌者，日後有較高風險發展為慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌。家計會「乙型肝炎評估診所」為乙型肝炎帶菌者提供化驗和跟進服務，並按情況為乙型肝炎患者提供藥物治療。不過服務必須經由內部轉介及預約，有需要人士可致電2919-7721 查詢及預約。

服務收費

專科醫生診症 （乙型肝炎評估）：$400

肝功能化驗：$255

乙型肝炎抗原化驗：$140

乙型肝炎抗體化驗：$140

服務地點

灣仔性與生殖健康中心（九樓）

地址：香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心九樓（港鐵灣仔站B1出口）

身體檢查津貼2025｜12. 長者醫療券大灣區試點計劃

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由2009年起，長者只要年滿65歲並持有有效香港身份證或入境事務處發出的《豁免登記證明書》，即符合領取及使用醫療券的資格，可支付私營基層醫療服務的費用。醫療券金額為每年$2,000，最多可累積$8,000，以電子方式透過「醫健通」發放，可用於註冊中西醫、牙醫、物理治療、醫務化驗等預防性或治療服務。

政府於2024年2月19日公布將7間位於粵港澳大灣區的醫療機構納入「長者醫療券大灣區試點計劃」（「試點計劃」），讓合資格香港長者可使用醫療券支付大灣區試點醫療機構指定科室／服務的門診醫療護理費用。

獲納入「試點計劃」的七間醫療機構為：

提供綜合服務（全部均有提供牙科服務）

廣州巿：中山大學附屬第一醫院（「中山一院」）

廣州巿南沙區：中山大學附屬第一醫院南沙院區（「中山一院南沙院區」）

中山巿：中山陳星海中西醫結合醫院（「陳星海醫院」）

東莞巿：東莞東華醫院（「東華醫院」）

深圳巿：深圳新風和睦家醫院（「和睦家醫院」）

只提供牙科服務

深圳巿：羅湖區的深圳愛康健口腔醫院（「愛康健口腔醫院」）

深圳巿：福田區的深圳紫荊口腔門診部／深圳朱勝吉口腔門診部（「紫荊口腔門診」）

合資格香港長者可由以下日期起在試點醫療機構使用醫療券支付該院指定科室／服務的門診醫療護理費用。

有關更多計劃詳情，可參考醫療券網頁

身體檢查津貼2025｜13. 政府資助中醫服務

政府資助中醫門診服務在18間中醫診所暨教研中心於地區層面提供政府資助門診服務，合資格人士可獲得中醫內科、針灸、骨傷或推拿的資助服務。每次診症收費為$120，領取綜援或長者生活津貼的人士將獲豁免收費，另需留意醫療券或折扣均不適用於政府資助中醫服務。

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服務對象

持有根據《人事登記條例》（第177章）所簽發香港身份證的人士

已獲入境或逗留准許而獲簽發香港身分證人士

身為香港居民的11歲以下兒童。

上述類別以外的人士將被定義為「非符合資格人士」

服務範圍

中醫內科（包括診金及按臨床需要包不多於五劑中藥）

針灸

骨傷/推拿（於指定診所）

中醫門診預約方法及詳情可參考網頁。

身體檢查津貼2025｜14. 衞生署學生健康服務

衞生署學生每年向小一至小六及中一至中三的學生提供周年健康檢查服務，本學年的服務期由即日起至 2025 年 10 月，學生可透過就讀學校辦理參加手續，合資格學童費用全免。

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服務範圍

學生健康服務的檢查項目包括身體檢查，與生長、營養、血壓、視力、聽覺、脊柱、心理健康及行為等有關的檢查；個別健康輔導及健康教育。 學生經檢查後如發現有健康問題，會被轉介至健康評估中心或專科診所接受詳細評估及跟進。

按此查看更多服務詳情。

身體檢查津貼2025｜15. 香港兒童免疫接種計劃

衞生署母嬰健康院為初生至5歲的嬰幼兒提供免疫接種服務，醫護人員亦會為新生嬰兒進行身體檢查，定期監察兒童的生長指標，並在特定年齡為兒童進行正規的聽力及視力普查測試。而小學學童則由衞生署轄下的學童免疫注射小組到學校提供接種服務。

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服務收費

對於符合資格人士，母嬰健康院提供的所有兒童健康服務皆為免費。

合資格人士

持有根據《人士登記條例》（第177章）所簽發香港身分證的人士

身為香港居民的11歲以下兒童

衞生署署長認可的其他人士

按此了解更多免疫接種計劃詳情。

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