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資料外洩｜議員批私隱公署如「無牙老虎」　鍾麗玲︰研賦權加強行政罰款

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 1 小時前

最後更新： 4 分鐘前

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私隱專員鍾麗玲。（立法會影片截圖）

私隱專員公署在2024年接獲203宗機構外洩個人資料事故的通報，較2023年的157宗增加近三成。私隱專員鍾麗玲建議修例設立強制性個人機構外洩機制，及加強公署施加行政罰款的權力。

鍾麗玲今日在立法會政制事務委員會滙報公署2024年的工作報告，資料外洩方面，私營機構及公營機構的資料外洩事故通報分別佔 136 宗（67%）及67宗（33%）。

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新思維議員狄志遠關注部門資料外洩的情況，不點名指有機構資料外洩後，總負責人升至更高職位，認為現時問責氣氛沒說服力，形容私隱專員公署像「無牙老虎」，有角色但監管不了機構。

對於計劃加強罰則或引入行政罰款機制，鍾麗玲指聽到有聲音擔心會否影響營商環境或令中小企合規成本增加。她表示，正跟政府進一步研究在修例方面，需否再作出調整，令達到保障市民個人資料的同時，亦將罰則設在合理水平。

因政見糾紛「起底」個案大減

另外，在打擊「起底」罪行方面，公署去年一共處理442宗「起底」個案，較2023年的756宗大幅減少42%；公署亦拘捕了20人，被捕人士將事主「起底」的途徑主要為社交媒體平台及即時通訊軟件（60%），以及張貼單張（20%）。

民建聯議員陳勇關注因政見糾紛的「起底」情況。鍾麗玲指，去年共有10宗相關個案，較過往大幅減少，部分涉及執法人員，小部分為政治人物。鍾指，相關的起底信息曾於早幾年出現，並非新的起底信息。

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