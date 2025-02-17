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徐熙媛大S去逝｜徐熙娣分享三姊妹童年照悼念大S　回顧大小S姊妹情深金句

家事百科

撰文： 游艾維

發布時間： 1 小時前

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大小S姊妹情深，小S徐熙娣再度發文悼念姊姊徐熙媛。

【徐熙媛/徐熙娣/大S去世/小S】台灣女星徐熙媛（大S）新年期間於日本病逝，終年48歲，胞妹徐熙娣（小S）繼日前發文感謝外界對大S的悼念，今日（2月17日）小S於社交網貼出徐氏三姊妹童年照再次悼念亡姊。

小S徐熙娣於社交網寫了「好想妳」3個字，此外更配上天后王菲的經典情歌《我願意》，當中「思念是一種很玄的東西，如影隨行」一句歌詞，聽完令人更覺心酸，網民紛紛留言鼓勵小S：「用力想念吧～～～～我們會陪伴你的S」、「姐姐永遠在您的心裡，好好守護您」以及「想念很痛，但是想著她，她就會一直活在我們心中」。

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徐熙媛大S去逝｜小S：她傷心我就傷心

大S跟小S可說是不可分割的共同體，姊妹倆由16歲起一齊組成女團，婚後各自組織家庭，惟姊妹情依舊，當中小S說過的：

我很愛我姐，她傷心我就傷心，她經歷的痛苦，我就盡量去感受，她快樂我比她更快樂。

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除此之外，小S曾說過不少窩心的親情金句，當年前姊夫汪小菲作客綜藝節目《康熙來了》，期間汪小菲笑言姊妹倆互不了解，豈料小S反撃：「我們是世界上彼此最了解對方的人。」

年輕時大S為戀愛腦，跟家人斷聯之外，更曾甩底錄影《娛樂百分百》，當年小S公開向姊姊說：「今天不管遇到什麼事情，世界上最愛你的人就是家人，只有我們家的人不會想要傷害你，會不顧一切對你付出所有的愛。」足見小S有多愛錫姊姊，不讓任何人傷害她。

徐熙媛大S去逝｜願意代小S承受痛苦

大S徐熙媛於新年期間病逝。（取自Facebook）

此外，小S曾憶述佗大女期間，獲醫生告之其胎兒或不太健康，她其後知悉姊姊大S暗地為她禱告，小S於《康熙來了》中哽咽憶述：「她和神禱告說，拜託一定要讓妹妹生出健康的孩子，如果徐家一定要有個不健康的孩子的話，她願意生這個小孩。」大S真的「甚麼都願意」為這位妹妹做。

另外，某次小S出席活動時遭媒體問及大S有關問題，她再度晒姊妹情：「因為我全程參與我姐的人生，我覺得我姐的人生真的好奇幻喔！一個奇幻冒險之旅。」

雖然大S完成了人生的「奇幻之旅」，相信小S的愛和思念永存心坎裡！

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