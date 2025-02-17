財政預算案︱以「奶茶俾兩包糖」比喻資源運用　何永賢：從日常工作檢視如何節約

▲ 何永賢指延後插針樓的優次，是從資源運用來考慮。（鄭寶生攝）

《財政預算案》將於2月26日出爐，有傳政府部門將會削減2%預算。房屋局局長何永賢表示，一定不會削減建屋資源，但就會在其他地方看看可否「慳啲」，形容是「扭毛巾」一般擠出來。

插針樓延後 先做資源運用較好的大項目

何永賢指，房屋局一直有考慮資源運用，最近已經將成本較高的「插針樓」排到較後，優先發展大面積的項目。她說有一個「插針樓」項目，只有一幢住宅，旁邊卻有一個大斜坡，鞏固斜坡所費不菲，今屆政府大面積地盤增加之下，已經開工的「插針樓」地盤繼續施工，但未開工的自然退到較後選擇。

▲ 油塘高曦苑位於油塘配水庫遊樂場及高超道變電站之間，僅提供864個單位，被指是「插針樓」項目。（資料圖片）

組裝合成法已進化 整體成本亦下降

近年不少項目採用「組裝合成法」（MIC），但初期成本較高。何永賢指，本港經過多年經驗，已經進化成「組裝合成法2.0」，單位之間的牆身由兩道厚牆變得較薄，整體成本亦下降。「好似牛車轉火車，初期成本一定貴」，何永賢強調採用新科技最終會降低成本、提高效率。

不過，何永賢和副局長戴尚誠均強調，地盤是否採用「組裝合成法」有很多因素，包括規模是否夠大等，現時亦只有約一半項目採用，每個地盤都要「計一計抵唔抵」，無法亦不應設立一個硬指標。

何永賢又說，房屋署副署長（發展及建築）梁洪偉將主持特別小組，研究減低建造成本及其他新設計的方案，提高成本效益。

▲ 何永賢：「從日常工作去睇，例如辦公室冷氣，大家話焗係風力問題，製冷方面又係咪一定要咁勁呢？呢啲都可以審視。」（資料圖片）

辦公室冷氣「製冷係咪一定要咁勁？」

至於如何達到節約資源的目的，何永賢表示一定不會有大動作，而是從各方審視有甚麼地方可以「慳啲」。她以茶餐廳比喻，指茶餐廳外賣奶茶，為了滿足客人而全部放兩包糖，但其實可以按客人要求提供，減少浪費，「從日常工作去睇，例如辦公室冷氣，大家話焗係風力問題，製冷方面又係咪一定要咁勁呢？呢啲都可以審視」。

何永賢說，部門節約資源就似「扭毛巾」一般擠出來，但強調不會削減建屋資源。

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