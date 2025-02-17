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港產大熊貓｜陳卓賢姜濤探訪大熊貓龍鳳胎　跟動物護理員學沖奶整玩具樂做「一日奶爸」

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 30 分鐘前

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陳卓賢姜濤探訪大熊貓龍鳳胎，跟動物護理員學沖奶整玩具樂做「一日奶爸」。

【港產大熊貓 / 家姐 / 細佬 / 姜濤 / 陳卓賢】海洋公園的一對港產大熊貓龍鳳胎最近掀起全城「熊貓熱」，本地天團MIRROR早前派出「哥與弟」Ian陳卓賢姜濤，率先到訪園區一睹「家姐」、「細佬」的風采。

「哥與弟」不但與「家姐細佬」打卡，更深入後台重地，跟動物護理員Matt及Sze偷師，學習如何調製熊貓BB奶粉，以及製作熊貓BB玩具，齊齊學做「奶爸」，意義非凡。

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港產大熊貓｜陳卓賢、姜濤與港產大熊貓見面

Ian初次同「家姐」見面，發現家姐喜愛鋼琴玩具，喜歡聽奶爸奶媽彈琴！Ian見狀即心心眼，不斷高呼「好得意」，並笑說：「家姐真的喜歡彈琴呢！你估她有否聽我的歌呢？」更馬上拿起電話跟「家姐」Selfie，造就「陳仔無尾熊」跟熊貓世紀同框，可愛程度Double Up！當Ian看到「家姐」跟「奶爸」Matt的甜蜜互動後即羨慕不已，並說：「很想應徵這個崗位呢！」

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童心未泯的Ian又不時引「家姐」注意，成功求得關注後不禁沾沾自喜：「我跟她剛剛對望了一眼！」相信今次的「追星」經歷會令Ian更能代入 Hellosss的心境！Ian坦言探訪過「家姐」後，深感她跟自己一樣熱愛音樂、喜歡聽歌，所以已經計劃好要送一份厚禮給「家姐」，敬請期待！

至於姜濤跟「家姐細佬」的緣份更深，事關他於2019年拍攝團綜《MIRROR GO》時，曾跟Stanley化身動物訓練員，探望過「家姐細佬」的媽咪「盈盈」，甚至幫「盈盈」清理便便。事隔6年再跟「盈盈」的BB見面，姜濤難免更加雀躍，見「細佬」即以「Hey Bro!」問候，又送上「波波」做見面禮，看到「細佬」腳步蹣跚爬上吊床時更大叫「頂住」，相當肉緊！

身為籃球迷的姜濤，送波當然是悉心安排：「聽說『細佬』相當活潑，所以送上波波給他玩，希望我之後可以教他入球絕技！」姜濤又大讚「細佬」可愛，並語重心長地說：「其實大熊貓可愛的背後，全賴一班動物護理員出心出力照顧，密切關注牠們的身體狀況，才能令大家看到健康滿滿的『家姐細佬』，所以希望大家關注大熊貓保育和一起愛護動物！」

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港產大熊貓｜學沖奶整玩具樂做「一日奶爸」 

愛心爆棚的「哥與弟」，一場來到當然不只打卡，更是身負重任，要深入後台重地學做「熊貓奶爸」，跟動物護理員Matt與Sze學習如何調製熊貓BB 奶粉，學習照顧熊貓以及製作熊貓BB玩具「環境豐容物」，照顧「家姐細佬」的身心健康，任重道遠！

Ian與姜濤先學習製作麻繩球，見手工不俗，期間兩位「好奇寶寶」輪流發問，當姜濤得悉熊貓每天要睡11至14小時後，隨即一臉羨慕，認真搞笑！其後「哥與弟」學習調配奶粉，又用手背試溫度，恍如預習做爸爸一樣，好讓一直恨生女的姜濤提早一圓爸爸夢！

除了學習如何照顧熊貓BB外，動物護理員Matt與Sze更分享「家姐細佬」的絕密生活片段，「哥與弟」即神同步細心觀賞，了解如何從眼圈形狀分辨兩姐弟，以及牠們的生活習慣，而且全程「姨母笑」，十足十姜糖與 Hellosss看到他們時的表情，相映成趣！

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