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教評專欄｜金錢村何東學校辦航天科普研學團　學生動手發射火箭模型點燃追夢的心

升學教育

發布時間： 12 分鐘前

最後更新： 12 分鐘前

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熱門 財政預算案2025 丁彥均 超市大搜查 徐熙媛 金像獎2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

孩子們不但可以親耳聆聽航天專家精彩的講解，還在專業人士的指導下動手設計並發射固態燃料火箭模型。

在這個科技迅速發展的時代，教育不再僅僅是傳授書本中既定的知識，而是打開一扇通向未來的窗口，點燃孩子心中科技夢想的火花。金錢村何東學校始終秉持「以科技育才，以關懷築夢」的理念，正引領著孩子們在這波科技革新浪潮中勇敢起飛。

最新影片推介︰

童學園
校長專訪｜宏信書院打造「全球教室」培育國際視野學生　總校長率團闖亞馬遜森林探險

近期，學校組織了一次意義非凡的培訓活動，帶領一群同學前往海南文昌航天科普基地進行研學。在那裏，孩子們不但可以親耳聆聽航天專家精彩的講解，還在專業人士的指導下動手設計並發射固態燃料火箭模型。當真實的火箭在眾人目光中劃破長空升起，那一刻，不只象徵著孩子們對知識與科技無限追求的起點，更是他們抱負與未來夢想的生動展現。

在基地現場，同學們用好奇心作為燃料，認真記錄、積極討論、勇於實踐，這一切讓人不禁聯想到《2024年施政報告》中提出善用AI技術激發創新思維的重要性，也驗證了現代科技教育對培養批判性思考與解決問題能力的重大意義。隨著香港推動創新科技與STEAM課程的發展，並朝著打造「北都大學教育城」和新田科技城邁進，於北都的何東學校正以實際行動為每個孩子裝配未來導向的導航，助力他們敢於探索未來。

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當文昌航天發射場上火箭尾焰劃破晴空，孩子們抬頭注視的神情充滿了對未知世界的探索激情。他們眼中閃爍的不僅是對現場震撼瞬間的記錄，更孕育著引領未來創新的種子。正如錢學森曾言：「科學的種子，需用想像力澆灌。」在這次研學活動中，同學們的每一次嘗試都猶如那枚火箭一般，突破地心引力，向著無限可能衝刺。

金錢村何東學校用愛心和堅持，在教育中點燃了科技的火種，啟發孩子們敢於仰望星空、勇於追求夢想。未來屬於這些敢於探索、不懼挑戰的小小先驅，也屬於那些以真情點亮未來道路的教育者。讓我們共同期待，當這些充滿夢想的孩子們在科技與創新中不斷翱翔時，他們必將為世界帶來無限希望與改變。

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撰文 : 吳毓琪 金錢村何東學校校長

欄名 : 教評經脈

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